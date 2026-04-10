به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن حسن‌زاده روز جمعه مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب در مصلی آبادان برگزار شد اظهار کرد:

مردم از سال های ۴۱، ۵۷، دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، رمضان و ... پای انقلاب آمدند.

وی ادامه داد: به رغم همه توطئه‌ها اما رهبر معظم انقلاب اسلامی یک قدم عقب نشینی نکردند و در پیام دیشب رهبر سوم انقلاب، «ثبات قدم» قابل مشاهده بود.

امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: آبادان شهر مقاومت است. در زمان هجوم بعثی‌ها در آبادان بودم و همان ثبات قدم آن روز، امروز نیز قابل مشاهده است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مردم در ایام جنگ تحمیلی، آرامش داشتند و همه مایحتاج وجود داشت و هیچگونه کمبودی وجود نداشت. در این جنگ مسئولان کار خود را به درستی انجام دادند.

آیت‌الله حسن زاده تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه، التماس آتش بس از سوی دشمن مطرح شد و در جنگ تحمیلی بعدی تصور کردند با شهادت مقام معظم رهبری می‌توانند پیروز شوند ولی شکست سنگینی را متحمل شوند.

وی گفت: دشمن برنامه‌ریزی مفصلی کرده بود که تروریست‌ها از طریق کردستان عراق وارد شوند ولی شکست خوردند. به دنبال تجزیه بودند که در آن نیز ناکام بودند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمن قصد داشت از طریق فریب خوردگان و مزدوران وطن فروش به اهداف شوم خود برسد ولی از همان لحظه اعلام شهادت مقام معظم رهبری مردم برای پایبندی به آرمان‌های امام، حفظ تمامیت ارضی و .... در خیابان حضور یافتند و همچنین نیروهای مسلح ما به خوبی وارد شدند.

آیت‌الله حسن زاده تاکید کرد: امام شهیدمان فرمودند اگر جنگی رخ دهد، منطقه‌ای خواهد بود و بعد از جنگ، جنگ منطقه‌ای شد.

وی با اشاره به شکست سنگین دشمن در اصفهان، توضیح داد: برای عملیات جنوب اصفهان متخصصان هسته‌ای را در کنار کماندوها آوردند که با شکست بازگشتند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اقتصاد و دیپلماسی ایران در شرایط جنگی، اظهار کرد: هم نفت را با قیمت بالا فروختیم و همچنین از نظر سیاسی، اعلام مخالفت اروپا با آمریکا یک موفقیت برای جمهوری اسلامی ایران بود.

آیت‌الله حسن زاده با اشاره به انتخاب رهبر معظم انقلاب، ادامه داد: فرآیند انتخاب رهبر ۱۰۰ درصد آزاد بود و هیچگونه فشار و توصیه‌ای نبود و این انتخاب با رای قاطعانه انجام شد.

وی با اشاره به مذاکرات پیش رو در پاکستان، افزود: وحدت و همدلی را باید نگه داریم‌؛ اصل مذاکره با تایید رهبر معظم است و حتی از روی دلسوزی نیز نباید کسی و یا کسانی به خیانت متهم شوند چرا که بین میدان و دیپلماسی وحدت است.