به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر یاسوج با اشاره به مسائل مهم داخلی و خارجی کشور، انجام واجبات و ترک محرمات را از ملزومات اساسی زندگی انسانی دانست و تأکید کرد: تمام مشکلات بشری در این دنیا به افعال انسان مربوط است.
وی در ادامه به مناسبت اربعین شهیدان و فرماندهان شهید کشور اشاره کرد و گفت: دشمن با هدف قرار دادن رهبر و فرماندهان کشور در عرض چند ساعت، قصد داشت کشور را به فروپاشی بکشاند اما این امید به نصرت الهی و توجه ویژه امام عصر (عج) بود که از فروپاشی نظام جلوگیری کرد.
امام جمعه یاسوج همچنین با تأکید بر قدرت معنوی ایران، پیروزی کشور در جنگ تحمیلی هشت ساله را یک معجزه خواند و افزود: در آن جنگ، کشوری که تازه انقلاب کرده بود با کمترین امکانات و ابتداییترین سلاحها موفق به شکست دشمن شد.
وی همچنین به جنگ ۱۲ روزه و شکست دشمن در آن اشاره کرد و ادامه داد: در جنگ رمضان، دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی از تمامی ابزارها استفاده کرد، اما در نهایت آتشبس دوهفتهای نشانگر شکست مفتضحانه آنها بود.
وی در ادامه با اشاره به مذاکرات و تابآوری نظام جمهوری اسلامی در برابر دشمنان، تصریح کرد: این تابآوری به برکت امام خمینی (ره) و نصرت پروردگار حاصل شد و اکنون همه ظرفیتهای نظامی، اقتصادی و اجتماعی کشور به هم پیوسته است.
آیتالله حسینی همچنین به نقش مردم در شکست دشمنان اشاره کرد و گفت: مردم متدین و مقاوم ایران در صحنههای مختلف جنگ، دشمن را به شکست کشاندند و سنت الهی بر این است که اگر مردم بخواهند، با یاری خداوند پیروز میشوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ما با یک ابرقدرت جهانی و نه تنها با آمریکا میجنگیم، بلکه با دنیایی عظیم از فناوری و سرمایهگذاری مقابله میکنیم و پیروزی ما همچنان به لطف خدا و توجه امام عصر (عج) است.
امام جمعه یاسوج در بخشی از سخنان خود به نقش مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در این پیروزیها اشاره کرد و افزود: مردم این دیار در مقابل استکبار ایستادند و در جنگها یکی حضور پرشور در خیابانها و دیگری هدف قرار دادن بالگردهای دشمن برای استان حماسه آفریدند.
وی همچنین به نقش عشایر در مقابله با استکبار اشاره کرد و گفت: عشایر در برابر خدا، اسلام و قرآن تسلیماند، اما در برابر ابرقدرتها حتی با سنگ و چوب نیز ایستاده و آنها را شکست میدهند.
آیت الله حسینی با اشاره به پیشنهادات ۱۰ مادهای دشمن و آتشبس دوهفتهای، افزود: اگر دشمن پیشنهادات ما را بپذیرد، برد با ما است و اگر نه، ما محکمتر از قبل ایستادهایم.
وی در پایان به مسائل منطقهای نیز اشاره کرد و گفت: مسئله لبنان جزء مطالبات ما است و ادامه دشمنی با آنها تبعات سختی خواهد داشت، همچنین تنگه هرمز باید تحت مدیریت جدی قرار گیرد و از دشمن غرامت اخذ شود.
امام جمعه یاسوج همچنین تصریح کرد: قدرتنمایی مردم ایران عزت جهان اسلام است و ایران تنها کشوری است که توانسته ابرقدرت آمریکا را شکست دهد.
وی در پایان به ضرورت صرفهجویی در مصارف و آمادهباش عشایر برای مقابله با دشمن تأکید کرد و گفت: دشمن به دنبال هدف قرار دادن زیرساختهاست و باید در مصرف منابع دقت کنیم. عشایر باید آماده باشند تا در صورت ورود دشمن، حماسهای دیگر بیافرینند.
