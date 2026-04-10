نعیم قاسم: زمان امتیازدهی مجانی به پایان رسید؛ دشمن غافلگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان در پیامی اعلام کرد: شهادت شهیدان والامقام را به خانوادههای صبور و مقاوم در سراسر لبنان عزیز تسلیت می گوییم. دشمن صهیونیستی در میدان نبرد در برابر رزمندگان دلیر مقاومت درمانده شده و نتوانسته است کاری از یپش ببرد.

وی افزود: دشمن در تمام حملات وحشیانۀ خود طی بیش از چهل روز نتوانسته است شلیک موشک، خمپاره و پهپاد را به سوی شهرکهای صهیونیستنشین، چه نزدیک و چه دور تا حیفا و فراتر از آن، متوقف کند.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: دشمن از تاکتیکهای مقاومت و رزمندگان، تواناییهای دفاعی و شجاعت بی نظیر آنان مبهوت و درمانده شده است. به کارگیری صد هزار سرباز صهیونیست کمکی به آنها نخواهد کرد و درهم شکسته خواهند شد.

وی افزود: دشمن روز چهارشنبه در بیروت، حومه، جنوب، بقاع، جبل لبنان و دیگر مناطق لبنان دست به جنایت خونین زد و با هدف سرپوش گذاشتن بر درماندگی خود در میدان، غیرنظامیان را در محله‌های پرجمعیت، روستاها و شهرها هدف قرار داد. مردم لبنان بسیار نیرومندتر و سرسخت‌تر از آن چیزی هستند که دشمن گمان می‌کند.

متن کامل پیام به این شرح است؛

شهادت شهیدان والامقام از مردان، زنان، کودکان، رزمندگان و رزمنده‌ها را به خانواده‌های صبور و مقاوم خود در سراسر لبنان عزیز تسلیت می‌گویم. از درگاه خداوند متعال برایشان بزرگترین رحمتها را خواستارم، چرا که خون پاک خود را برای مردم و میهنمان نثار کردند؛ خونی که آن را محرکی برای عزت و پیروزی در برابر دشمن متجاوز صهیونیستی-آمریکایی و طاغوت می‌بینیم. همچنین از پروردگار، شفای عاجل برای مجروحان و صبر، عزم و توفیق برای خانواده‌هایمان مسئلت دارم.

دشمن صهیونیستی در میدان نبرد در برابر رزمندگان دلیر مقاومت درمانده شده و نتوانسته است آن‌چنان که بارها اعلام کرد، به خاک ما نفوذ زمینی کند. نظامیان و افسرانش در کمین رزمندگان گرفتار آمده‌اند، خودروهایشان در روستاها و شهرها منهدم شده و بارها اهداف خود را تغییر داده است؛ گاهی می‌خواهد به رود لیتانی برسد، گاهی پیشروی محدود کند، زمانی آتش‌بارو (کنترل از راه دور) و بار دیگر تخریب و آتش‌افروزی.

در تمام حملات وحشیانه‌اش طی بیش از چهل روز نتوانسته است پرتاب موشک، خمپاره و پهپاد را به سوی شهرک‌های صهیونیست‌نشین، چه نزدیک و چه دور تا حیفا و فراتر از آن، متوقف کند.

دشمن از تاکتیک‌های مقاومت، عملکرد بی نظیر رزمندگان، توانایی‌های دفاعی و شجاعت افسانه‌ای آنان در شگفت مانده است. روشن شد که آوردن صد هزار نظامی صهیونیست کمکی به اشغالگری آنها نخواهد کرد، بلکه خودشان به هدفی تبدیل خواهند شد و آنهایی هم که در میدان می‌مانند، در ترس و وحشت زندگی می‌کنند و نمی‌دانند کی کشته می‌شوند؟ یا کی اسیر؟ یا کی فرمان عقب‌نشینی به خاطر ناتوانی از استقرار در سرزمین پاک جنوبِ سرافراز خواهد شد؟

چهل روز است که دشمن بر شکست خود می‌افزاید، شهرک‌هایش در وحشت به سر می برند، نقشه‌هایش آشفته است و مسئولانش هر روز با لحنی بلند اما بی‌اثر تهدید می‌کنند. دشمن روز چهارشنبه در بیروت، حومه، جنوب، بقاع، جبل لبنان و همه جا دست به جنایت خونین زد و با هدف پوشش درماندگی خود در میدان، غیرنظامیان را در محله‌های پرجمعیت، روستاها و شهرها هدف قرار داد. اما مردم لبنان بسیار نیرومندتر و سرسخت‌تر از آن چیزی هستند که دشمن گمان می‌کند؛ آوارگان نیز نمونهای از افتخارآفرینی و روحیه‌بخشی از خود نشان دادند، کسانی که از آنها پذیرایی کردند، برترین اوج میهن پرستی و انسانیت را به نمایش گذاشتند. رزمندگان در جبهه‌ها سدّی مستحکم هستند که رویاها و آرزوهای صهیونیست‌ها را درهم شکسته است.

مقاومت تا آخرین نفس ادامه خواهد داشت. رقابت جوانان برای حضور در میدان که آن را رها نمی‌کنند، نشانه امید و عزت است و فداکاری‌ها ما را بیش از پیش به آزادی میهن و کرامتمان مصمم می‌کند. به وضع پیشین بازنمی‌گردیم. از مسئولان می‌خواهیم که امتیازهای بی‌جهت را متوقف کنند. ما با هم -دولت، ارتش، مردم و مقاومت- از کشورمان محافظت می‌کنیم، حاکمیت آن را بازمی‌گردانیم و اشغالگر را بیرون می‌رانیم. تهدیدها و سلاح‌هایشان ما را نمی‌ترساند؛ ما صاحبان این سرزمینیم، ایمان، اراده و توانایی داریم تا مانع رسیدن آنها به اهدافشان شویم.