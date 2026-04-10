۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

چین خواستار استفاده از دیپلماسی برای حل مسائل غرب آسیا شد

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: طرف‌های درگیر در غرب آسیا اختلافات را با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: پکن از همه طرف‌های درگیر در غرب آسیا می‌خواهد که اختلافات را با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کنند.

وی درباره تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به رغم توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا اظهار کرد که ترتیبات آتش‌بس باید به فرونشاندن جنگ و احیای صلح و ثبات کمک کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: پکن از همه طرف‌ها می‌خواهد که اختلافات را با استفاده از ابزارهای سیاسی حل و فصل و آرامش را حفظ کرده و برای کاهش تنش‌ها کار کنند.

    • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      چین میتواند منطقه را از طریق تفاهم میان کشورها به آرامش برساند ولی آمریکا نمی‌گذارد . منافع آمریکا در تنش و اختلاف و درگیری میان کشورها و فروش تسلیحات به آنهاست . اقتصاد آمریکا و انگلیس از راه فروش همین تسلیحات گران قیمت اداره میشود
    • IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      برای حل مسائل غرب آسیا فقط اخراج نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از کشورهای عربی است
    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      حداقل از همین چین باید منافع اقتصادی خیلی بیشتری نصیب ایران بشه

