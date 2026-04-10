چین خواستار استفاده از دیپلماسی برای حل مسائل غرب آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: پکن از همه طرفهای درگیر در غرب آسیا میخواهد که اختلافات را با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کنند.
وی درباره تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به رغم توافق آتشبس میان ایران و آمریکا اظهار کرد که ترتیبات آتشبس باید به فرونشاندن جنگ و احیای صلح و ثبات کمک کند.
سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: پکن از همه طرفها میخواهد که اختلافات را با استفاده از ابزارهای سیاسی حل و فصل و آرامش را حفظ کرده و برای کاهش تنشها کار کنند.
