۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

چهل‌ویکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- چهل‌ویکمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» امشب همراه با اقامه نماز استغاثه به پیشگاه امام زمان (عج) در منطقه الهیه شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌ویکمین اجتماع بزرگ و حماسی مردمی با عنوان «نحن منتقمون» امشب با حضور گسترده و پرشور مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، وعده دیدار این هفته مردم غیور کرمانشاه، امشب جمعه ۲۱ فروردین‌ماه در منطقه الهیه خواهد بود. این اجتماع حماسی از میدان رسالت آغاز شده و راهپیمایان با سردادن شعارهای استکبارستیزانه به سمت میدان شاهد حرکت خواهند کرد.

در انتهای مسیر این راهپیمایی و تجمع، نماز پرفیض استغاثه به پیشگاه حضرت امام زمان (عج) و دعای پس از آن اقامه می‌گردد. ستاد برگزاری این مراسم از تمامی شرکت‌کنندگان و مؤمنین خداجو تقاضا کرده است که حتماً با وضو در این مراسم معنوی حضور یافته و مُهر و سجاده شخصی به همراه داشته باشند.

گفتنی است؛ سلسله اجتماعات مردمی «نحن منتقمون» و برگزاری نماز استغاثه تا زمان پایان جنگ تحمیلی و دستیابی به پیروزی نهایی، هر هفته جمعه‌ها پس از پایان تجمعات شبانه در خیابان‌های کرمانشاه با حضور حماسی مردم تداوم خواهد یافت.

