۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

چهل‌وچهارمین اجتماع نحن منتقمون امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود

چهل‌وچهارمین اجتماع نحن منتقمون امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - چهل‌وچهارمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» همزمان با شب شهادت امام صادق (ع) امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل‌وچهارمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه همزمان با شب شهادت امام صادق (علیه‌السلام) برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم امشب دوشنبه ۲۴ فروردین‌ماه از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و با حضور اقشار مختلف مردم همراه است.

محل برگزاری این اجتماع میدان معلم (سه‌راه مسکن) اعلام شده و مسیر حرکت به سمت بریدگی مرادحاصل در نظر گرفته شده است.

این اجتماع در ادامه سلسله برنامه‌های مردمی برگزار می‌شود که با هدف تقویت همبستگی و حضور اجتماعی و همچنین بیعت با رهبر انقلاب اسلامی در سطح شهر برنامه‌ریزی شده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود جمع زیادی از شهروندان کرمانشاهی در این مراسم حضور یافته و در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مشارکت کنند.

