به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم حجت‌الاسلام حجت‌الله سروری سرپرست پیشین و معارفه سیاوش نظری به عنوان سرپرست جدید ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه، روز یکشنبه ۱۷ خردادماه برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور جمعی از مدیران ستادی و مسئولان استانی در سالن جلسات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

در جریان این برنامه، از خدمات و فعالیت‌های حجت‌الاسلام سروری در دوران مسئولیت وی در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تقدیر به عمل می‌آید.

همچنین سیاوش نظری طی این مراسم به عنوان سرپرست جدید ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه معرفی و فعالیت خود را در این مسئولیت آغاز خواهد کرد.

ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از مجموعه‌های فعال در حوزه برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی مساجد به شمار می‌رود و نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های فرهنگی در سطح استان ایفا می‌کند.