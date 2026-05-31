به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، محسن طرزطلب رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: نیروگاه تجدید پذیر سوخت مصرف نمیکند و اگر طبق برنامه پیش برویم و تا انتهای سال به تولید ۱۵ هزار مگاوات برسیم معادل ۷ میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی میشود.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق همچنین تاکید کرد: سال گذشته ۱۰ میلیارد متر مکعب سوخت مازوت در نیروگاههای کشور مصرف شد با این سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی ظرف یکسال و نیم از محل فروش سوخت معادل به کشور بر میگردد.
بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان تهران در آستانه بهرهبرداری
در همین راستا و بنابر آخرین اطلاعات منتشر شده توسط ساتبا، بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان تهران با ظرفیت ۶۳ مگاوات با سرمایهگذاری ۱.۸ همتی و شامل ۲۱ واحد تولیدی ۳ مگاواتی در نزدیکی شهرک صنعتی شمسآباد در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته است.
