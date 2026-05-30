شتاب توسعه تجدیدپذیرها در کشور امیدبخش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، محمد درویش، پژوهش‌گر و فعال حوزه محیط‌زیست، با اشاره به روند رو به رشد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، عملکرد سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) را طی دو سال اخیر «شتابان، امیدبخش و فراتر از برنامه» توصیف کرد.

درویش در حاشیه بازدید از نیروگاه خورشیدی شمس‌آباد اظهار کرد: طی حدود دو سال گذشته، توسعه ناوگان انرژی خورشیدی و بادی کشور با شتاب قابل توجهی همراه بوده و امروز مردم بیش از گذشته با نام ساتبا و فعالیت‌های این سازمان آشنا شده‌اند.

وی با تقدیر از تلاش‌های کارکنان ساتبا افزود: پرسنل این مجموعه سال‌ها بی‌ادعا و مظلومانه فعالیت کردند و حتی در شرایط سخت نیز روند توسعه تجدیدپذیرها متوقف نشد؛ به‌گونه‌ای که در جریان جنگ ۳۹ روزه نیز حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی خورشیدی کشور افزوده شد.

این پژوهشگر و فعال محیط‌زیست با اشاره به بازدید خود از نیروگاه ۶۳ مگاواتی شمس‌آباد تصریح کرد: این منطقه تا سال گذشته یک زمین خالی بود، اما امروز به یکی از نمادهای توسعه سریع نیروگاه‌های خورشیدی کشور تبدیل شده است.

درویش عملکرد ساتبا را طی دو سال اخیر «شگفت‌انگیز» توصیف کرد و افزود: ساتبا از دستگاه‌هایی است که عملکرد آن در اجرای برنامه هفتم توسعه جلوتر از اهداف تعیین‌شده حرکت می‌کند.

وی در پایان بر ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی عمومی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: مردم باید به‌صورت مستمر در جریان روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در استان‌های مختلف کشور قرار گیرند و بدانند هر استان در چه جایگاهی قرار دارد و چه پروژه‌هایی در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.