به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، اوبراین معتقد است که جنگ علیه ایران نه تنها یک ماجراجویی نظامی پرهزینه نبوده، بلکه آزمونی ناموفق برای رهبری سیاسی و راهبردی به شمار میرود؛ آزمونی که پیامدهای آن میتواند سالها ادامه داشته باشد
بر اساس این تحلیل، جنگی که در ۲۸ فوریه آغاز شد، دهها میلیارد دلار برای مالیاتدهندگان آمریکایی هزینه داشته است و پیشبینی میشود که این هزینه علاوه بر تلفات و آسیب های انسانی که شامل سربازان آمریکایی و هزاران ایرانی میشود، حداقل به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
با این حال، این خسارت ها صرفا محدود به هزینههای مادی نبوده است، بلکه شامل جان سربازان آمریکایی و هزاران ایرانی و همچنین تهدید معیشت ۲۲ میلیون نفر در منطقه خاورمیانه و افزایش نرخ تورم جهانی از طریق افزایش قیمت انرژی نیز شد.
اوبراین به شدت از اظهارات ترامپ قبل از اعلام آتشبس موقت انتقاد و خاطرنشان کرد که تهدیدهای او برای محو «کل یک تمدن» و بازگرداندن ایران به «عصر حجر» چیزی بیش از «یک فریب» نبود که تهران ماهرانه آن را افشا کرد.
از نظر نویسنده، «مواضع خطرناک و بیملاحظه» ترامپ در ایران صرفاً یک پوشش و استتار است، اما معاملهگران با تجربه میدانند که تهدیدهای غیرقابل اجرا وقتی جدیت آنها آزمایش میشود، نتیجه معکوس میدهند.
بر اساس این مقاله، ایران از فریبکاری ترامپ پرده برداشته است. بنابراین گزینههای او اکنون محدود به تلاش برای حفظ آبرو با سوءاستفاده از خروج ناشی از آتشبس یا ادامه جنگ بیرحمانهای است که بعید است به تحقق اکثر اهداف اعلام شده او از جنگ منجر شود.
شرارت و جنون
نویسنده این مقاله استدلال میکند که رئیس جمهور آمریکا فاقد مهارتهای اولیه اداری و رهبری است و در ادامه اظهار داشت: «وجود فردی بیتجربه، مسن و گیج که آرزوی قدرتمند شدن دارد و با جنگ طوری رفتار میکند که انگار تبلیغی برای برنامه تلویزیونی واقعنمای آشفته خودش است، دستورالعملی برای فاجعه است.»
مقاله بلومبرگ فاش میکند که عقب نشینی از تنش نتیجهی باور شخصی نبوده، بلکه مداخلهی لحظهی آخری «ذهنهای باهوشتر» در ائتلاف ترامپ بوده است که به او در مورد اجرای تهدیدهایش برای محو تمدن فارسی هشدار دادند.
شدت اعتراضات به گفته ترامب درخصوص محو تمدن در ایران به حدی رسید که متحدان سابق، از جمله نمایندهی جمهوریخواه، مارجری تیلور گرین، خواستار اجرای متمم بیست و پنجم قانون اساسی شدند و هشدار دادند که تهدید به نابودی کل یک تمدن «شرارت و جنون» است.
اوبراین با اشاره به شکاف شناختی عمیقی در دولت فعلی آمریکا در مورد درک ماهیت طرف مقابل یعنی ایران اظهار میدارد که دیدگاه ترامپ «محدود به ثروت، شهرت و خودبزرگبینی» است.
وی از ترامپ به عنوان دانشآموزی یاد می کند که هنوز خود را در مدرسهی سیاست بینالملل ثابت نکرده است و «تا حد زیادی بیتجربه» است.
اوبراین در ادامه انتقادات تند خود، ترامپ را «رهبری کوتهبین و کوتهبین، تاجری سابق که به خاطر ورشکستگیهای پیدرپیاش شناخته میشود و هرگز معاملهگر ماهری نبوده است» توصیف کرد.
او در پایان خاطرنشان میکند که بحران فعلی محدودیتهای رهبری آمریکا در دولت فعلی را آشکار میکند و استدلال میکند که اگر رئیس جمهور خود را در تنگنا ببیند و هیچ گزینه عملی نداشته باشد، میتواند خطرناکتر شود.
