۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۴۵

اردوغان: اعدام فلسطینی‌ها توسط تل‌آویو شبیه سیاست‌های هیتلر است

اردوغان: اعدام فلسطینی‌ها توسط تل‌آویو شبیه سیاست‌های هیتلر است

رئیس‌جمهوری ترکیه سیاست های رژیم صهیونیستی برای اعدام فلسطینی ها را به سیاست های آدولف هیتلر رهبر حکومت نازی در آلمان تشبیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی احزاب سیاسی آسیا با انتقاد از کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، تصمیم آن برای اعمال مجازات اعدام صرفاً برای زندانیان فلسطینی را مشابه سیاست های ادولف هیتلر رهبر حزب نازی آلمان دانست.

وی گفت: این تبعیض و نژادپرستی است، به معنای اجرای نسخه بدتری از رژیم آپارتاید است که در سال ۱۹۹۴ در آفریقای جنوبی سرنگون شد.

اردوغان استدلال کرد که اعمال مجازات اعدام منحصراً علیه فلسطینی‌ها معادل «آپارتاید» است و قانون را به «ابزاری برای فاشیسم نژادپرستانه» تبدیل می‌کند.

وی تأکید کرد که اعمال گزینشی مجازات اعدام در هیچ نظام حقوقی جایی ندارد و جامعه بین‌المللی نباید در مواجهه با این بی‌عدالتی سکوت کند.

    • IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      خدالعنتشون کنه وخدا حسابشون رو برسه وبه اهدافشون نرسند
    • IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      اینجور کارها به ضرر اسرائیل تمام میشود ونتیجه خوبی نداره وخداهم ناراضیه
    • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ببین کی برای ما آدم شده ؟ اردوغان تو خودت دستت به خون هزاران سوری و کورد عراقی آلوده ست
    • IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      شمار شهدای تجاوزات اسرائیل به لبنان به ۳۵۷ نفر رسید. سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد کجا هستند. شمار شهدای تجاوزات اسرائیل به لبنان به ۳۵۷ نفر رسید. . سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر سگ دست نشانده رئیس بی ادب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کجا هستند. ترامپ جنایتکار جنگی است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است. نتانیاهو جنایتکار جنگی است و هم یک تروریسم بین المللی بوده است.
    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      ترامپ، نتانیاهو، داعش، هر سه و با کمک مالی برخی کشورهای عربی و هم برخی کشورهای اسلامی در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.
    • IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      لعنت بر ترامپ جنایتکار جنگی و تروریست و کودک کش. لعنت بر نتانیاهو جنایتکار جنگی و تروریست و کودک کش.
    • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      شما اگر دلت به حال فلسطین و اسلام میسوزه روابط تجاری و نظامی را با اسرائیل کودک کش قطع گن
    • IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      کشورهای عربی و هم اسلامی سفیر اسرائیل جنایتکار را اخراج کنند

