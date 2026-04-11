به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی احزاب سیاسی آسیا با انتقاد از کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی، تصمیم آن برای اعمال مجازات اعدام صرفاً برای زندانیان فلسطینی را مشابه سیاست های ادولف هیتلر رهبر حزب نازی آلمان دانست.

وی گفت: این تبعیض و نژادپرستی است، به معنای اجرای نسخه بدتری از رژیم آپارتاید است که در سال ۱۹۹۴ در آفریقای جنوبی سرنگون شد.

اردوغان استدلال کرد که اعمال مجازات اعدام منحصراً علیه فلسطینی‌ها معادل «آپارتاید» است و قانون را به «ابزاری برای فاشیسم نژادپرستانه» تبدیل می‌کند.

وی تأکید کرد که اعمال گزینشی مجازات اعدام در هیچ نظام حقوقی جایی ندارد و جامعه بین‌المللی نباید در مواجهه با این بی‌عدالتی سکوت کند.