به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، شرکت هواپیمایی امارات متحده عربی تاکید کرد که این کشور پروازهای خود به سرزمینهای اشغالی را از سر خواهد گرفت.
کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر افزود که در مرحله کنونی، دو پرواز در روز میان دو طرف انجام خواهد شد.
شرکت هواپیمایی ارزانقیمت ویز ایر نیز اعلام کرد که پروازهای خود را به سرزمینهای اشغالی را تا قبل از 25 آوریل آغاز نخواهد کرد. این شرکت تاکید کرد که از سرگیری پروازها منوط به ادامه آتشبس و مطابق با دستورالعملهای ایمنی بینالمللی خواهد بود.
همچنین، شرکت هواپیمایی یونانی «بلو برد ایرویز» روز جمعه اعلام کرد که پروازهای خود را از یکشنبه آینده از تلآویو به آتن و از آتن به تلآویو آغاز خواهد کرد. بلو برد ایرویز اولین شرکت هواپیمایی خارجی است که پس از بسته شدن فرودگاه بن گوریون، پروازهای خود را به سرزمینهای اشغالی از سر میگیرد.
بازگشت شرکتهای هواپیمایی پس از لغو تمامی محدودیتهای اعمال شده بر فرودگاه بن گوریون صورت گرفت، که پس از 40 روز جنگ با ایران، روز چهارشنبه به فعالیت عادی بازگشت، اما هنوز بیشتر شرکت های بین المللی پروازهای خود به سرزمین های اشغالی را آغاز نکرده اند.
این شبکه صهیونیستی توضیح داد که اکثر شرکتهای خارجی که پروازهای خود به تل آویو را برای مدت طولانی لغو کرده بودند، هنوز بازگشت خود را به برنامه عادی خود اعلام نکردهاند. شرکت آمریکایی دلتا اعلام کرده است که تا 31 مه به اسرائیل باز نخواهد گشت. یونایتد نیز تا 15 ژوئن برنامههای عادی خود در برقراری پرواز به سرزمینهای اشغالی را ایجاد نخواهد کرد. همچنین، ایزی جت نیز اعلام کرده است که حداقل تا پایان اکتبر باز نخواهد گشت.
