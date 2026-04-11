ترافیک در مسیر شمال به جنوب کندوان نیمه سنگین است

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان به‌صورت دوطرفه و بدون محدودیت در جریان است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی افزود: در محور چالوس - کرج و آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب، محدوده میانک ترافیک به‌صورت نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده‌های سه‌راهی چلاو و بایجان با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

وی خاطرنشان کرد: تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر به‌صورت عادی و روان در جریان است.

صادقی با اشاره به شرایط جوی تصریح کرد: در حال حاضر مداخله جوی خاصی در محورهای استان گزارش نشده و شرایط آب‌وهوایی پایدار است.