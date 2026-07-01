ترافیک سنگین در محورهای هراز و کندوان

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: ترافیک در محور کندوان محدوده سیاهپیشه و در محور هراز محدوده سهراهی چلاو سنگین گزارش شده است.
وی با بیان اینکه تردد در سایر محورهای ارتباطی استان به صورت عادی و روان جریان دارد، تصریح کرد: از نظر شرایط جوی نیز در برخی محورهای مازندران بارش پراکنده باران در جریان است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران همچنین از اجرای محدودیتهای ترافیکی پایان هفته خبر داد و گفت: این محدودیتها از ظهر امروز با هدف مدیریت تردد و افزایش ایمنی سفرها در محورهای مواصلاتی استان اعمال میشود.
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