به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «تو رهبر کتابخوان امتی» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر با سیره و شخصیت شهید سیدعلی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، در حال اجراست. در این طرح، گزیدههایی کوتاه از کتابهایی که به زندگی، مبارزات و دیدگاههای ایشان میپردازند، در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
این محتواها از طریق کانال «همکتاب» در پیامرسان بله به نشانی @hamketab1404 منتشر و بازنشر میشوند. تاکنون بخشهایی از کتابهایی چون «خون دلی که لعل شد»، «شرح اسم»، «بر تبعید»، «آقای ایرانشهر» و «مرگ تاجرانه» در این کانال ارائه شده است.
آثار انتخابشده در این طرح، به مرور زندگی مبارزاتی رهبر انقلاب در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین برخی دیدگاهها و اندیشههای ایشان میپردازند. تولید محتوای این مجموعه با همکاری جمعی از کارشناسان حوزه کتاب و فعالان فرهنگی انجام شده و همچنان ادامه دارد.
طرح «تو رهبر کتابخوان امتی» به همت مدیریت امور کتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگیهنری از اسفندماه گذشته آغاز شده و تاکنون با بررسی بیش از ۵ هزار صفحه کتاب، به فعالیت خود ادامه داده است.
عنوان این طرح از سروده نصیبا مرادی برگرفته شده است:«تو رهبر کتابخوان امتی که خواندهای برایمان ورق ورق حماسه را» گفتنی است توجه و تأکید آیتالله شهید سیدعلی خامنهای بر موضوع مطالعه، از وجوه برجسته شخصیتی ایشان به شمار میرفت؛ بهگونهای که علاوه بر سخنرانیها، با نگارش و انتشار یادداشتها و تقریظهای متعدد، نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه ایفا کردند. در طول سالهای فعالیت ایشان، بیش از یکصد کتاب مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
