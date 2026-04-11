به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد مقیمیزاده با اشاره به اهمیت نقش جامعه ورزش در تقویت همبستگی اجتماعی اظهار کرد: جامعه موتورسواری و اتومبیلرانی با مفهوم سختی و استقامت عجین شده است. اعضای این خانواده بزرگ، همان کسانی هستند که سالها در جادههای دشوار، مسیرهای سخت و شرایط طاقتفرسا حضور داشتهاند و با چالشهای مسیر بیگانه نیستند. این تجربه از سختی، باعث شده تا روحیه تابآوری و همبستگی در وجود آنها نهادینه شود؛ لذا امروز که پای اقتدار ملی در میان است، همین جامعهای که با سختی جادهها آبدیده شده، پیشقراول اتحاد و همدلی است.
وی عنوان کرد: خانواده بزرگ موتورسواری و اتومبیلرانی کشور روز یکشنبه ۲۳ فروردینماه در قالب کاروانی با عنوان «کاروان وحدت و اقتدار» گردهم خواهند آمد تا جلوهای از اتحاد، همبستگی و روحیه همدلی جامعه ورزش را به نمایش بگذارند.
وی افزود: این برنامه با حضور ورزشکاران، قهرمانان، پیشکسوتان، مدیران، داوران، مربیان، اعضای باشگاهها و فعالان حوزه موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار میشود و دعوت شده است تا همه اعضای این خانواده بزرگ در یک حرکت نمادین و هماهنگ حضور داشته باشند.
سخنگوی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی درباره جزئیات این برنامه گفت: کاروان «وحدت و اقتدار» از ساعت یازده صبح روز سهشنبه آینده از ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی( پیست موتورسواری و اتومبیلرانی) حرکت خود را آغاز خواهد کرد، این رژه نمادین با حضور موتورسواران، خودروهای مسابقهای و اعضای جامعه این رشتهها برگزار میشود و جلوهای از ظرفیت و انسجام خانواده موتورسواری و اتومبیلرانی کشور را به نمایش خواهد گذاشت.
مقیمیزاده با تأکید بر اینکه این حرکت به صورت خودجوش و با مشارکت فعال اعضای این خانواده ورزشی شکل گرفته است، تصریح کرد: هدف اصلی از به راه افتادن این کاروان، نمایش وحدت و همدلی جامعه ورزش و اعلام همبستگی با سایر اقشار جامعه است. جامعه ورزش همواره در بزنگاههای مختلف اجتماعی و ملی در کنار مردم بوده و امروز نیز خانواده موتورسواری و اتومبیلرانی کشور با حضور در این برنامه، این همبستگی را به نمایش خواهد گذاشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرکتکنندگان در این کاروان با حضور خود، پیام روشنی از انسجام ملی، همدلی و همصدایی جامعه ورزش را مخابره خواهند کرد و حمایت خود از نیروهای نظامی و مدافعان امنیت کشور را نیز اعلام میکنند.
مدیر روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در پایان از تمامی اعضای خانواده این رشتههای ورزشی دعوت کرد با حضور در این برنامه، در شکلگیری این حرکت نمادین و همدلانه مشارکت داشته باشند و جلوهای از اتحاد و اقتدار جامعه ورزش کشور را به نمایش بگذارند.
