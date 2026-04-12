ماموریت باشگاه پرسپولیس به جانشین موقت/ برخورد با بازیکنان «خوشگذران»!

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی آغاز شده است که پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه و اعضای هیئت مدیره نسبت به هرگونه غیبت غیرموجه بازیکنان سختگیری دارند.

آنها از محسن خلیلی معاون ورزشی باشگاه که این روزها وظایف افشین پیروانی را پس از اخراج او از سرپرستی عهده دار شده است، خواسته اند تا دلیل غیبت بازیکنان در سه جلسه ابتدایی تمرینات را مشخص کند و به طور رسمی اعلام کند.

هیئت مدیره باشگاه تصمیم دارد نفراتی که بدون هماهنگی در تمرینات شرکت نداشته و در تعطیلات ناخواسته اسفندماه به دلیل جنگ تحمیلی به سفر رفته اند را با جریمه بسیار سنگین روبرو کند و قید ادامه همکاری با آنها را برای فصل آینده نیز بزند تا اینگونه مقابل بی نظمی رختکن در روزهای نبودن اوسمار ویه‌را سرمربی برزیلی سرخ ها را بگیرد.

سروش رفیعی و میلاد محمدی جزو بازیکنانی هستند که گفته می شود در تمرین شنبه به دلیل سفر به خارج از کشور غایب بودند و مشخص نیست آیا می توانند قبل از پایان اولتیماتوم باشگاه که روز دوشنبه هفته جاری است به جمع سرخپوشان ملحق شوند یا تصمیم انضباطی از سوی هیئت مدیره درباره آنها اتخاذ خواهد شد.