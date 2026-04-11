۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

اقدام آموزگار کرمانی برای جبران عقب ماندگی درسی دانش آموزان

کرمان- آموزگار کرمانی در راستای جبران عقب ماندگی درسی دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند، به خانه آنها در حاشیه این شهر مراجعه و کلاس درس حضوری برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم شهابی نژاد، آموزگار آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان در راستای جبران عقب ماندگی درسی دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند، به خانه آنها در حاشیه شهر کرمان مراجعه و کلاس درس حضوری برگزار می کند.

این آموزگار ۴۲ ساله پایه دوم دبستان شهید آرامین آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان در این باره گفت: با توجه به چالش‌های دانش‌آموزانم از جمله ضعف اینترنت و عدم دسترسی برخی از آنان به فضای مجازی، علاوه بر آموزش برخط، روزانه به‌ صورت حضوری به منزل دانش‌آموزان مراجعه می‌کنم تا شخصاً پیگیر آموزش آنان باشم.

