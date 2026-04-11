اقدام آموزگار کرمانی برای جبران عقب ماندگی درسی دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم شهابی نژاد، آموزگار آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان در راستای جبران عقب ماندگی درسی دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند، به خانه آنها در حاشیه شهر کرمان مراجعه و کلاس درس حضوری برگزار می کند.
این آموزگار ۴۲ ساله پایه دوم دبستان شهید آرامین آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان در این باره گفت: با توجه به چالشهای دانشآموزانم از جمله ضعف اینترنت و عدم دسترسی برخی از آنان به فضای مجازی، علاوه بر آموزش برخط، روزانه به صورت حضوری به منزل دانشآموزان مراجعه میکنم تا شخصاً پیگیر آموزش آنان باشم.
