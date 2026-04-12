به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، تهیهکنندگان با ایزابل آلنده برای اقتباس از داستان کوتاهی از وی با عنوان «دوس پالابراس» برای ساخت یک انیمیشن کوتاه قرارداد بستند.
پیلار فلین و رافائل آگوستین، تهیهکنندگانی هستند که با این رماننویس مشهور شیلیایی، برای ساخت یک انیمیشن کوتاه قرارداد بستهاند. استودیوی خلاق ICON کانادا این فیلم کوتاه را تولید خواهد کرد.
این داستان کوتاه سال ۱۹۸۹ منتشر شده و با این قرارداد اولین باری است که این نویسنده سرشناس حق اقتباس از این اثر را میدهد. این اثر به عنوان محبوبترین اقتباس در میان تمام داستانهای کوتاه آلنده رتبهبندی شده است. این داستان که به سبک رئالیسم جادویی نوشته شده، درباره زنی است که کلماتی چنان قدرتمند خلق میکند که حتی بر تلاش یک مرد قدرتمند برای ریاست جمهوری تأثیر میگذارند.
آلنده گفت: از اینکه به زودی یکی از قدیمیترین داستانهای کوتاهم را ببینم که توسط یک تیم فوقالعاده اقتباس شده، هیجانزده هستم. این داستانی درباره قدرت کلمات است و بیصبرانه منتظرم که آن را به واقعیت تبدیل کنم.
پیلار فلین سازنده «دختر ماه و دایناسور شیطان مارول» و «النا از آوالور»، این فیلم کوتاه را کارگردانی خواهد کرد و به عنوان تهیهکننده اجرایی و نویسنده مشترک هم حضور دارد. آلنده هم عنوان تهیهکننده اجرایی را دارد.
فلین گفت: به عنوان یک بومی شیلیایی و اکوادوری با بیش از ۲ دهه تجربه در صنعت انیمیشن، کارگردانی و نویسندگی این فیلم را تحقق یک رویا میدانم، چون میراث و بیان هنریام را درهم میآمیزم تا رئالیسم جادویی زنده ایزابل را به واقعیت بدل کنم.
رافائل چایدز تهیهکننده انیمیشن برنده ۲ جایزه امی و آنی که از جمله آثارش میتوان به مجموعه «پاندای کونگ فو کار»، «گربه چکمهپوش» و «دختر ماه و دایناسور شیطان مارول» دیزنی اشاره کرد، نیز به عنوان تهیهکننده با این پروژه همکاری میکند.
شرکت ICON مستقر در ونکوور که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، به عنوان بزرگترین استودیوی انیمیشن مستقل کانادا شناخته میشود.
واگمن مدیر این شرکت گفت: این داستان ارتباط عمیقی با زمانه ما دارد و درباره قدرت دگرگونکننده کلمات، پیروزی روح انسان و انتخاب الهام است و ما هم ریشههای آمریکای لاتینی داستان و هم مضامین جهانی آن را ارج مینهیم.
