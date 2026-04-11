۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

اخبار ضدونقیض درباره موافقت آمریکا با آزادسازی منابع مسدودشده ایران

درحالی که «رویترز» اعلام کرد که آمریکا با آزادسازی منابع ایران موافقت کرده، شبکه «سی‌بی‌اس» می‌گوید این خبر صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعاتی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از «مقام ارشد ایرانی» اعلام کرد آمریکا با آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران موافقت کرده است.

به گفته این مقام ایرانی «تهران این اقدام را نشانه‌ای از گامی در مسیر دستیابی به یک توافق پایدار ارزیابی می‌کند.»

با این حال شبکه «سی‌بی‌سی» آمریکا نیز به نقل «مقام ارشد آمریکایی» مدعی شد که این خبر رویترز صحت ندارد، «چون هنوز دیداری بین مقامات آمریکا و ایران شکل نگرفته که با آزادسازی منابع ایران موافقت شود.

مقامات ارشد ایران و آمریکا برای آغاز گفتگوها از ساعاتی پیش در اسلام‌آباد حضور دارند.

    • IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      نکته کلیدی مذاکرات اینست که دربرابر هراقدام عملی آنها ما نیزاقدام عملی کنیم البته مذاکرات مستقیم نیز عالی ست چون هم میدان جنگ است ومستقیم بایدبجنگیم وحق مان را بگیریم.

