تشدید مبارزه با آفات در مزارع در شرایط حساس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جهانبخش دولتشاه، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور، ضمن قدردانی از تلاشهای فعالان حوزه کشاورزی در خط مقدم تولید، بر اهمیت استمرار فعالیتهای حفاظتی در مزارع و مقابله جدی با عوامل خسارتزا تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و اهمیت حفظ تولید محصولات کشاورزی اظهار کرد: در این شرایط، افزایش حتی یک کیلوگرم تولید در کشور ارزشمند است و تلاش برای حفظ و افزایش تولید کمتر از مجاهدت رزمندگانی که برای دفاع از کشور در میدان حضور دارند نیست.
دولتشاه با اشاره به تدبیر ریاست سازمان در تأمین بهموقع سموم مورد نیاز، افزود: با برنامهریزی مناسب، بخشی از سموم مورد نیاز با قیمت مناسب خریداری و بین استانها توزیع شده است که باید در نگهداری، توزیع شهرستانی و مصرف بهموقع آنها نهایت دقت صورت گیرد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور مبارزه با سن مادر گندم را یکی از اولویتهای مهم دانست و تصریح کرد: از بین بردن هر سن مادر میتواند از ایجاد صدها آفت در مراحل بعدی جلوگیری کند، بنابراین کنترل بهموقع آن نقش تعیینکنندهای در کاهش خسارتها خواهد داشت.
وی همچنین از مدیران سازمانهای جهاد کشاورزی استانها خواست با بسیج کامل نیروها و امکانات، حضور کارشناسان در مزارع را افزایش دهند و افزود: کمبود خودرو، سوخت یا نیرو نباید مانع حضور میدانی و نظارت بر مزارع شود.
دولتشاه بر لزوم نظارت بر کیفیت سموم و عملکرد فروشندگان سم نیز تأکید کرد و گفت: در صورتی که کیفیت سموم مورد تردید باشد، باید نمونهبرداری و آزمایش انجام شده و موارد تخلف بدون هیچ ملاحظهای به سازمان گزارش شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مبارزه با علفهای هرز، آفات و بیماریها در محصولات مختلف از جمله گندم، کلزا و سایر دانههای روغنی، از استانها خواست گزارش دقیقی از وضعیت مبارزه با آفات و عملکرد استانها ارائه دهند.
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور در پایان با تأکید بر ضرورت تلاش شبانهروزی برای حفظ تولید، تاکید کرد: امنیت غذایی کشور وابسته به تلاش همه فعالان این حوزه است و لازم است در این شرایط با همدلی و تلاش مضاعف از محصولات کشاورزی کشور به بهترین شکل صیانت شود.
