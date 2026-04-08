اسماعیلی: پنجمین شهید جنگ رمضان از شاهرود؛ «مهدی عرب» آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی اسماعیلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سپاه ناحیه شاهرود از شهادت شهید پاسدار سید محمد مهدی عرب در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار خبر داد.

وی با بیان اینکه این شهید گرانقدر روز گذشته در استان هرمزگان به فیض شهادت نائل شد، افزود: شهید عرب عامری از پرسنل هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و متولد سال ۷۹ در شهرستان شاهرود بود.

فرمانده سپاه شاهرود با بیان اینکه پیکر این شهید گرانقدر به زودی به شاهرود منتقل خواهد شد، ابراز کرد: مراسم استقبال، وداع و تشییع شهید عرب نیز بعد از برنامه ریزی های مورد نیاز، اطلاع رسانی خواهد شد.

اسماعیلی با بیان اینکه شهید عرب پنجمین شهید شهرستان شاهرود از ابتدای جنگ ۴۰ روزه است، تاکید کرد: این شهیدگرانقدر به تازگی و در سال ۱۴۰۳ به استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمده بود و از مهندسان زبده و با دانش محسوب می شد.