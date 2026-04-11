۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

فریده شجاعی به مهر خبر داد؛

کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان در فهرست توقیف اموال نیست/ تشابه اسمی بود

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال گفت: زهرا قنبری بازیکن تیم ملی زنان ایران دچار توقیف اموال از سوی قوه قضائیه نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار لیست تعدادی از افراد مشهور در خصوص توقیف اموال آنها به دلیل رویکردی که در جنگ تحمیلی رمضان داشته اند، شایعاتی در خصوص حضور زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی بانوان در جام ملت های ۲۰۲۶ آسیا مطرح شد.

فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن رد این شایعه گفت: این موضوع صرفا یک تشابه اسمی بوده و هیچ صحبتی درباره این موضوع نشده است.

وی تاکید کرد: بازیکنان دختر ایران زمین، شایستگی و عرق خود را به پیراهن نشان دادند و با وجود تمام توطئه ها توانستند نشان دهند دختران آزاده و قدرتمندی هستند.

شجاعی خاطرنشان کرد: پیگیری هایی داشتیم که نشان می دهد زهرا قنبری صرفا دچار تشابه اسمی شده و اموالش توقیف نشده است.

