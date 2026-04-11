امیرعلی آذرپیرا به مدال طلا نرسید/ شکست برابر ملی پوش ایرانی - ژاپنی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کستی آزاد قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان، مرحله فینال وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا به مصاف آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن رفت که با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب و به مدال نقره رسید.

یوشیدا در نیمه نهایی با نتیجه ۱۵ بر ۶ احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک از بحرین را مغلوب کرد و حریف آذرپیرا شد.

آذرپیرا پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر شرزاد پایانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت. وی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۲ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد.

پیش از این میلاد والی زاده ملی‌پوش وزن ۵۵ کیلوگرم به مدال طلا رسیده بود و سینا خلیلی هم در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال برنز رسیده بود.