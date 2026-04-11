  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

کشتی قهرمانی آسیا - بیشکک

امیرعلی آذرپیرا به مدال طلا نرسید/ شکست برابر ملی پوش ایرانی - ژاپنی

ملی پوش آزاد ایران با شکست برابر حریف نامدار ژاپنی خود نتوانست به مدال طلای آسیا دست پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کستی آزاد قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان، مرحله فینال وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا به مصاف آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن رفت که با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب و به مدال نقره رسید.

یوشیدا در نیمه نهایی با نتیجه ۱۵ بر ۶ احمد تاج الدینوف قهرمان جهان و المپیک از بحرین را مغلوب کرد و حریف آذرپیرا شد.
آذرپیرا پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر شرزاد پایانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت. وی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۲ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد.
پیش از این میلاد والی زاده ملی‌پوش وزن ۵۵ کیلوگرم به مدال طلا رسیده بود و سینا خلیلی هم در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال برنز رسیده بود.

کد مطلب 6798223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها