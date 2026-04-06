به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» امشب دوشنبه، هفدهم فروردین ماه با حضور پرشور مردم بصیر و انقلابی در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این مراسم حماسی با محوریت اتحاد، ایستادگی و با شعار محوری «وقتی پای ایران در میان باشد، دلها همجهت میشود و قدمها محکمتر» از ساعت ۲۱ امشب آغاز میشود.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، میعادگاه مردم غیور کرمانشاه برای حضور در این اجتماع، چهارراه هلال احمر تعیین شده است.
در اطلاعیه و فراخوان برگزاری این مراسم با تأکید بر انسجام و همبستگی ملی آمده است: «در هر شرایطی پای کار ایرانجانمان هستیم»؛ بر همین اساس از عموم همشهریان و مردم همیشه در صحنه دعوت شده است تا با حضور گسترده و پرشور خود، بار دیگر اقتدار، وحدت و ایستادگی خود را در پای آرمانهای انقلاب و دفاع از میهن اسلامی به نمایش بگذارند.
