رئیس علوم پزشکی کرمانشاه: خسارت به ۵۳ مرکز درمانی در جنگ ۴۰ روزه

علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت زیرساختهای بهداشت و درمان استان پس از تهاجم اخیر دشمن، اظهار کرد: طی مدت ۴۰ روزه نبرد تحمیلی رمضان، بالغ بر ۵۳ مرکز آموزشی، بهداشتی، درمانی و همچنین پایگاههای اورژانس در سطح استان کرمانشاه بر اثر حملات دچار خسارت و آسیب شدند.
وی با تأکید بر اینکه این صدمات مانع از انجام وظیفه کادر درمان نشده است، افزود: تمامی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی با بسیج حداکثری ظرفیتها و امکانات خود پای کار هستند و روند ارائه خدمات سلامتمحور به شهروندان با قدرت و بدون هیچگونه وقفهای استمرار دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به هدف قرار گرفتن زیرساختهای شهرستان ثلاث باباجانی تصریح کرد: اگرچه بیمارستان صحرایی این شهرستان در پی حملات خصمانه بهطور کامل تخریب و از چرخه انتفاع خارج شد، اما بلافاصله و در کمترین زمان ممکن، یک مرکز جایگزین برای تأمین نیازهای درمانی مردم غیور و مقاوم این منطقه برپا و راهاندازی گردید.
سروش در ادامه به آمار خدماتدهی به مجروحان اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی پرالتهاب، ۲ هزار و ۲۵۴ نفر از مصدومان جنگی به بیمارستانها و مراکز درمانی استان انتقال یافتند که تمامی این افراد پس از دریافت مراقبتهای کامل پزشکی، با سلامت ترخیص شدند.
وی با تجلیل از فداکاری و ایثار مدافعان سلامت در این ایام سخت بیان کرد: متأسفانه در جریان این تهاجمات، ۱۰۹ نفر از پرسنل زحمتکش و خدوم نظام سلامت استان مجروح شدند؛ همچنین پنج دستگاه از آمبولانسهای ناوگان امدادی نیز دچار آسیبدیدگی شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان با اطمینانبخشی به مردم در خصوص وضعیت انبارها و ذخایر دارویی تأکید کرد: خوشبختانه با برنامهریزیها و تدابیر پیشبینیشده، هیچگونه کمبود یا اختلالی در زمینه تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و واکسنهای مورد نیاز در استان وجود ندارد و پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی مردم با تمام توان ادامه خواهد داشت.
نظر شما