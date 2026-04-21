به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه عصر سهشنبه در جریان بازدید میدانی از بیمارستان ۳۲ تختخوابی ثلاثباباجانی، وضعیت کنونی این پروژه درمانی را مورد بررسی قرار داد. وی با ابراز خرسندی از پیشرفتهای انجامشده گفت: این بیمارستان اکنون در دوره آزمایشی قرار دارد و روند انتقال کادر درمان و خدمات بیمارستانی از فضاهای قدیمی و کانکسها به ساختمان استاندارد جدید در حال انجام است.
منوچهر حبیبی با اشاره به سالها انتظار مردم منطقه برای بهرهمندی از زیرساخت مناسب درمانی افزود: بسیار خرسندیم که خدمات سلامت مردم شریف ثلاثباباجانی از محیطهای موقت و نامناسب به فضایی مجهز و در شأن آنها منتقل میشود. وی تأکید کرد تمامی تجهیزات تخصصی و عمومی در بیمارستان استقرار یافته و فرایند آمادهسازی نهایی آغاز شده است.
استاندار کرمانشاه اعلام کرد این مرکز درمانی بهزودی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد. او اضافه کرد: با بهرهبرداری کامل از بیمارستان، مردم عزیز ثلاثباباجانی برای بخش عمدهای از خدمات درمانی دیگر نیازی به مراجعه به مرکز استان نخواهند داشت.
حبیبی با اشاره به تأکید دولت بر تقویت زیرساختهای سلامت در مناطق مرزی اظهار داشت: این بیمارستان با استفاده از تجهیزات روز راهاندازی شده و در صورت نیاز به امکانات تکمیلی، دانشگاه علوم پزشکی مکلف به تأمین سریع آن خواهد بود تا تمامی نیازهای درمانی مردم در همین منطقه مرتفع شود.
وی در ادامه با بیان اینکه کاهش هزینههای درمانی از سیاستهای مشترک دولت و مجلس است، افزود: توسعه مراکز درمانی در مناطقی همچون ثلاثباباجانی از اولویتهای اصلی ماست. استاندار ابراز امیدواری کرد افتتاح رسمی این بیمارستان در آینده نزدیک به ارتقای شاخصهای سلامت و ایجاد آرامش خاطر برای مردم نجیب این دیار منجر شود.
