به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در مورد مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: این دور از مذاکرات طولانی‌ترین دور از مذاکراتی بود که ما در این یکسال داشتیم. تبادل پیام غیرمستقیم بواسطه میانجی پاکستانی آغاز شد. در مورد طیفی از موضوعاتی که هم در پیشنهاد ۱۰ بندی ما مطرح شد و هم نکاتی که طرف مقابل داشت.

وی ادامه داد: در مورد یکسری از موضوعات به تفاهم رسیدیم اما در دوسه مورد موضوع مهم دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً گفت‌وگوها منجر به توافق نشد.

سخنگوی‌ وزارت‌ خارجه در مورد ادامه مسیر دیپلماسی، گفت: دیپلماسی کارش تمام نمی شود بلکه ابزاری برای تعمیم و صیانت از منافع ملی است و دیپلمات‌ها وظیفه‌شان را در هر شرایطی انجام می دهند.

وی افزود: این مذاکرات بعد از ۴۰ روز جنگ تحمیلی و چند روز پس از آتش‌بس و در یک فضای بدگمانی و سو ظن انجام شد؛ برای دومین بار رژیم و امریکا دچار جنایت شدند و طبیعی است که از ابتدا هم نباید انتظار می‌داشتیم که ظرف یک جلسه به توافق برسیم. کسی هم چنین انتظاری نداشت.

بقایی گفت: این جلسه طولانی‌ترین جلسه بود. بعضی از موضوعات جدید مثل موضوع تنگه هرمز در این مذاکرات اضافه شد و این هرکدام پیچیدگی خود را دارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: ما کماکان در هر شرایطی در دستگاه دیپلماسی باید پیگیر حقوق و منافع مردم ایران باشیم. از ابزارهای مختلف برای صیانت از امنیت و حقوق ملت ایران استفاده کنیم. از دولت و مردم پاکستان و شخص شهباز شریف و فرمانده کل ارتش و وزیر امورخارجه تشکر میکنیم. تلاش بسیاری کردند. مساعی جمیله پاکستان شایسته تقدیر است. اطمینان داریم که تماس ها و رایزنی‌ها بین ایران و پاکستان و سایر دوستان در منطقه ادامه خواهد یافت. دیپلماسی در کنار سایر اجزای حاکمیت و مدافعان وطن برای صیانت از امنیت ملی کشور آماده هرگونه همکاری است.