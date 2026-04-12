۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۳۳

بقایی: در مورد دو سه موضوع مهم دیدگاه‌ها فاصله داشت

بقایی: در مورد دو سه موضوع مهم دیدگاه‌ها فاصله داشت

سخنگوی وزارت خارجه گفت: در مورد یکسری از موضوعات به تفاهم رسیدیم اما در مورد دو، سه موضوع مهم دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً گفت‌وگوها منجر به توافق نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در مورد مذاکرات ایران و آمریکا اظهار کرد: این دور از مذاکرات طولانی‌ترین دور از مذاکراتی بود که ما در این یکسال داشتیم. تبادل پیام غیرمستقیم بواسطه میانجی پاکستانی آغاز شد. در مورد طیفی از موضوعاتی که هم در پیشنهاد ۱۰ بندی ما مطرح شد و هم نکاتی که طرف مقابل داشت.

وی ادامه داد: در مورد یکسری از موضوعات به تفاهم رسیدیم اما در دوسه مورد موضوع مهم دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً گفت‌وگوها منجر به توافق نشد.

سخنگوی‌ وزارت‌ خارجه در مورد ادامه مسیر دیپلماسی، گفت: دیپلماسی کارش تمام نمی شود بلکه ابزاری برای تعمیم و صیانت از منافع ملی است و دیپلمات‌ها وظیفه‌شان را در هر شرایطی انجام می دهند.

وی افزود: این مذاکرات بعد از ۴۰ روز جنگ تحمیلی و چند روز پس از آتش‌بس و در یک فضای بدگمانی و سو ظن انجام شد؛ برای دومین بار رژیم و امریکا دچار جنایت شدند و طبیعی است که از ابتدا هم نباید انتظار می‌داشتیم که ظرف یک جلسه به توافق برسیم. کسی هم چنین انتظاری نداشت.

بقایی گفت: این جلسه طولانی‌ترین جلسه بود. بعضی از موضوعات جدید مثل موضوع تنگه هرمز در این مذاکرات اضافه شد و این هرکدام پیچیدگی خود را دارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: ما کماکان در هر شرایطی در دستگاه دیپلماسی باید پیگیر حقوق و منافع مردم ایران باشیم. از ابزارهای مختلف برای صیانت از امنیت و حقوق ملت ایران استفاده کنیم. از دولت و مردم پاکستان و شخص شهباز شریف و فرمانده کل ارتش و وزیر امورخارجه تشکر میکنیم. تلاش بسیاری کردند. مساعی جمیله پاکستان شایسته تقدیر است. اطمینان داریم که تماس ها و رایزنی‌ها بین ایران و پاکستان و سایر دوستان در منطقه ادامه خواهد یافت. دیپلماسی در کنار سایر اجزای حاکمیت و مدافعان وطن برای صیانت از امنیت ملی کشور آماده هرگونه همکاری است.

نفیسه عبدالهی

    • پیام IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      تو را خدا دیگه جنگ نشه
    • IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      کاش این شرایط زودتر تمام شه
      • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        خیر کاش این شرایط با پیروزی ایران اسلامی تمام شود که قطعا می‌شود.
    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      مذاکره با آمریکا اشتباه از سوی ایران بوده است مشکل ایران با آمریکا از طریق مذاکره حل نخواهد شد و حل نمی شود و از سال 1392 تاکنون برای همه مردم ایران، منطقه و جهان ثابت شده است پس مذاکره ایران با آمریکا غلط و اشتباه بوده است. آمریکا مورد اعتماد ما نیست و از سال 1332 تاکنون هم نبوده است. آمریکا از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد. آمریکا از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران بوده است.
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آیا باوجود این جنگ تحمیلی اسنپ‌بک، تحریم و... به‌لحاظ حقوقی ابطال می‌شود؟
    • یک ایرانی IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      جناب بقایی، از زحمات شما بسیار سپاسگزاریم ، اما لطفا به مذاکرات ادامه دهید تا به نتیجه مثبت برسد، چون در دنیا هیچ چیز ارزشمندتر از جان انسان‌ها نیست، و جنگ جز ویرانی و فقر و آوارگی، ارمغان دیگری ندارد.
      • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        چیزهای خیلی مهم‌تری از جان انسان‌ها وجود دارد وگرنه جان شهدا عزیزتر از هر جانیست. اسلام، حق، وطن و استقلال مواردیست که از جان مهم‌تر است. ما با ارباب منافقین و ترسوها میجنگیم و گردن هر دو را می‌شکنیم.
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ایران موضوع جنایت، تجاوز و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را باید در دادگاه های بین المللی پیگیری کند، نه در اسلام آباد پاکستان
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      دلیل ناکامی مذاکرات اسلام آباد به خاطر باز هم و هنوز هم تکرار دخالت و مداخله آمریکا در ایران و منطقه و... بوده است.
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آمریکا، اسرائیل، هر دو در تجاوز و حمله به ایران مرتکب جنایت جنگی و جنگی علیه بشریت شده اند و مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام کردند و هم رهبر انقلاب و نظامیان ایران را ترور کردند و پس هیچ ارتبارطی و ربطی به مذاکرات در اسلام آباد پاکستان ندارد چون به خاطر که باید در دادگاه های بین المللی پیگیری، بررسی و رسیدگی شود.

