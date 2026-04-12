خبرگزاری مهر، گروه استان ها: گویی دست هنرآفرین خالق، بومی به وسعت شرق ایران برگزیده و با رنگهای زنده، تصویری از «حیات مجدد» را ترسیم کرده است. باز شدن درهای رحمت الهی در زمستان گذشته و تداوم آن در نخستین ماه از بهار ۱۴۰۵، سبب شده تا پس از ۲۶ سال خشکسالی و زخمهای عمیقی که بر پیکره این سرزمین نشسته بود، نمایشگاه باشکوهی از زیباییهای طبیعت به روی مردم گشوده شود.
امسال دیگر خبری از لبهای خشکیده زمین نیست؛ مخمل سبز بهار، سرتاسر دشتها و ارتفاعات را در بر گرفته و درختانی که سالها در حسرت یک جرعه باران بودند، اکنون با تنپوشی از شکوفهها، دست به آسمان برداشته و گویی قنوت سپاسگزاری میخوانند.
طبیعت؛ سفرهای گشوده از برکت و درمان
این روزها دشتهای خراسان جنوبی تنها تماشایی نیستند؛ بلکه بخشندهاند. از لالههای واژگون و شقایقهای عاشق که بگذریم، دمن و کوهپایهها سرشار از گیاهان دارویی با عطرهای خاص شدهاند. کشاورزان و روستاییانی که سالها شاهد کوچ همولایتیهای خود به دلیل بیآبی بودند، حالا با لبخندی بر لب، شکرانه این نعمت را بهجا میآورند.
تفریح این روزهای مردم، دیگر نه فقط تماشای سبزهزار، که چیدن گیاهان دارویی و تنفس در هوای پاکی است که بوی «زندگی» میدهد. رستاخیز طبیعت در کویر، مردم را از خانهها به دل دشت کشانده تا در زیباترین تابلوی آفرینش، حظ لازم را ببرند.
جهش ۹۳ درصدی بارشها؛ آماری که جان بخشید
اما این شکوفایی، ریشه در آماری دارد که امید را به سفرههای زیرزمینی بازگردانده است. جواد نخعی، مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحولی بزرگ در شاخصهای بارشی خبر داد و گفت: از ابتدای سال زراعی تاکنون، میانگین بارندگی در مراکز شهرستانهای استان به ۱۲۴.۴ میلیمتر رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۶۴.۶ میلیمتر)، شاهد رشد خیرهکننده ۹۳ درصدی هستیم.
وی با بیان اینکه بارشهای امسال ۲۸ درصد از میانگین بلندمدت نیز فراتر رفته است، افزود: در بیرجند، میزان بارشها به ۱۲۸.۶ میلیمتر رسیده که حکایت از افزایش ۸۶ درصدی نسبت به سال قبل دارد؛ رقمی که پس از دو دهه خشکسالی، یک معجزه اقلیمی برای این منطقه محسوب میشود.
مهار روانآبها؛ از سفرههای زیرزمینی تا پشت سدها
تدابیر زیرساختی نیز در کنار رحمت الهی، مانع از هدررفت این برکت شده است. مهدی کرباسچی، سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، از ذخیرهسازی بیش از ۱۸ میلیون مترمکعب آب در ۴۵۰ سازه آبخیزداری خبر داد.
همچنین عباس سارانی، مدیرعامل آب منطقهای خراسان جنوبی در گفتگو با مهر اعلام کرد که سدهای مخزنی استان نیز سهم خود را از این بارانها گرفتهاند و بیش از یک میلیون و ۷۷۰ هزار مترمکعب روانآب در آنها آرام گرفته است.
قهر و مهر طبیعت؛ خسارتی که بر جای ماند
با این حال، این سکه روی دیگری نیز داشت. شدت بارشهای بهاری در کنار برکات بیشمار، بر پیکره زیرساختها زخمهایی زد.
محمدعلی آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه قهر طبیعت در ۱۰ روز اخیر خسارات سنگینی به بار آورده، تصریح کرد: بارندگیهای اخیر بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به زیرساختهای مختلف استان خسارت وارد کرده است که تلاش برای جبران آنها و بازسازی مناطق آسیبدیده با جدیت ادامه دارد.
اگرچه خسارات مالی، کام بخشی از مردم و مسئولان را تلخ کرده، اما آنچه در نگاه بلندمدت به چشم میآید، احیای قنوات و بازگشت امید به کشاورزیِ استانی است که میرفت تا در غبار خشکسالی فراموش شود. امسال، بهار در خراسان جنوبی فقط یک فصل نیست؛ یک «رستاخیز» است که در آن، زمین پس از ۲۶ سال بغض خود را شکست و با شکوفهها به روی مردمان صبورش لبخند زد.
