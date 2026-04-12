ادای دین جامعه کتابخوانی خراسان جنوبی به رهبر شهیدِ دوستدار کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، انس اهل کتاب با رهبر شهید انقلاب اسلامی به گونه ای دیگر بود. آنان رهبر خود را یکی از کتابخوان ترین های ایران می دانستند. رهبر دانایی که کتاب ها را به دقت می خواند و بر آنان تقریظ می نوشت.

با شعرا جلسه می گذاشت و لطفش شامل حال نویسندگان می شد. و حال اهل کتاب ۴۰ روز است که این رهبر دانای اهل کتاب را در میان خود ندارد. و هر کدام به نوعی می خواهند به رهبر شهیدشان ادای دین کنند.

در یک مورد سفیران دانایی و آگاهی، گردِ هم آمدند تا در دلِ تجمعاتِ پرشورِ مردمِ بیرجند، نام و یادِ رهبر شهید و سایر شهدا را زنده نگه دارند.

محمد حسین فروتنی دبیر کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: از آغازین روزهای جنگ رمضان و شهادت جانسوز رهبر شهید، موکبِ خادمیارانِ کتاب، در قلبِ تجمعاتِ شبانه‌روزیِ مردمِ بیرجند، پذیرایِ عاشقانِ معرفت بود.

وی ادامه داد: در این پایگاهِ فرهنگی، کتاب‌هایِ الهام‌بخش، برایِ مشتاقانِ کتاب و آگاهی، معرفی و خوانده می‌شد. ایستگاهِ قصه‌گویی و نقاشی برایِ کودکان، فضایی شاد و آموزنده را فراهم آورد تا نسلِ نو، با قصه‌هایِ حماسه و ایثار، خو بگیرند.

دبیر کانون تخصصی کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی خراسان جنوبی تأکید کرد: اهدایِ کتاب و پرچم نیز، نمادی از انتقالِ میراثِ ارزشمندِ انقلاب به دستانِ آینده‌سازانِ این مرز و بوم بود.

فروتنی ادامه داد: خادمیارانِ کتاب، همراه با خانواده‌هایِ خویش، با حضوری پرشور و پرصلابت، جنایاتِ رژیمِ کودک‌کشِ اسرائیل و همدستانِ آن را محکوم کرده و بر تداومِ راهِ نورانیِ انقلابِ اسلامی، که میراثِ خونِ شهیدان است، تاکید ورزیدند.