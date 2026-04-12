اقتدار نظام مرهون مجاهدت دریادلان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مصطفی محامی صبح یکشنبه در ادامه برنامههای سفر به جنوب استان سیستان و بلوچستان، با حضور در پایگاه دریایی ارتش در شهرستان کنارک، از بخشهای مختلف این پایگاه استراتژیک بازدید کرد و با نیروهای جانبرکف دیدار و گفتگو داشت.
️نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان رهبری در استان در این دیدار، ضمن ابراز سپاس و خداقوت به مدافعان مرزهای آبی، خاطرنشان کرد: اقتدار و صلابت امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مدیون تلاشها، زحمات مخلصانه و فداکاریهای شما غیورمردان در پهنهی آبهای کشور است.
️آیتالله محامی ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای تمامی نیروها، از درگاه خداوند متعال ثبات قدم آنان در مسیر صیانت از میهن اسلامی را مسئلت کرد.
️در جریان این حضور، فرمانده میدان گزارشی از آخرین وضعیت آمادگی رزمی، توان تجهیزاتی و اشراف عملیاتی یگانهای مستقر در این پایگاه ارائه نمود.
