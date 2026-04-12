  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

کتابخانه‌های عمومی کشور ارتقا پیدا می‌کنند

انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی کشور، در پی تخریب کتابخانه‌های عمومی کشور توسط رژیم صهیونی آمریکایی، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش‌ خبرگزاری مهر، انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی کشور در پی تخریب کتابخانه‌های عمومی کشور توسط رژیم صهیونی آمریکایی، بیانیه‌ای صادر کرد. این بیانیه به شرح زیر است: «در پی انتشار گزارش‌های رسمی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درباره آسیب‌دیدگی ۵۵ کتابخانه عمومی در ۱۲ استان کشور و تخریب کامل دو کتابخانه «سیدالشهدا(ع) حسینیه اعظم زنجان» و «کتابخانه هنگ مرزی دهلران» در اثر حملات موشکی دشمن صهیونی آمریکایی، انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی کشور با عمیق‌ترین نگرانی و تأسف، این حادثه را مصداق روشن حمله به حافظه، هویت و امنیت فرهنگی جامعه می‌داند. تاریخ جهان به روشنی نشان می‌دهد که نابودی کتابخانه‌ها، یکی از قدیمی‌ترین و سنگین‌ترین جرایم علیه فرهنگ بشر است.

از سوزاندن کتابخانه اسکندریه و یورش مغول به بیت‌الحکمه بغداد تا حملات متعدد به مراکز فرهنگی در نقاط مختلف جهان، همواره یک حقیقت اساسی ثابت مانده است: تخریب کتابخانه، تخریب اندیشه است؛ و حمله به کتاب، حمله به آینده یک ملت. بر اساس اصول پذیرفته‌شده در یونسکو، حمله به مراکز کتابخانه‌ای در هر نقطه جهان، صرف‌نظر از عامل و انگیزه، مصداق روشن خشونت علیه میراث فرهنگی و اقدامی برخلاف ماده ۴ «کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات» است.

کتابخانه‌ها صرفا ساختمان نیستند؛ آن‌ها مخازن دانش، حافظه تاریخی، سرمایه اجتماعی و زیرساخت‌های توسعه فرهنگی یک جامعه‌اند. ضربه به آن‌ها، ضربه‌ای مستقیم به فرصت‌های برابر آموزشی، رشد علمی نسل‌های آینده و امنیت فرهنگی ملت است. انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی کشور: این اقدام ویرانگر علیه زیرساخت‌های فرهنگی را قویا محکوم می‌کند؛ آن را در زمره مصادیق «خشونت فرهنگی» و «تلاش برای خاموشی آگاهی جمعی» ارزیابی می‌کند؛ خواستار مستندسازی دقیق خسارات و پیگیری حقوقی آن در چارچوب قوانین بین‌المللی مربوط به حفاظت از مراکز فرهنگی است؛ از همه نهادهای ملی، دانشگاهی و بین‌المللی می‌خواهد در اقدامی فوری، این جنایات را محکوم کنند. ملت‌هایی که کتابخانه‌هایشان تخریب می‌شود، اگر برخیزند و دوباره بسازند، دقیقا همان ملت‌هایی هستند که تاریخ نشان داده هرگز شکست نمی‌خورند.

ملت ایران، ملتی است با اراده پولادین؛ و این را با اتحاد و ایستادگی در برابر دشمن بارها اثبات کرده است، و ما کتابخانه‌ها را باز هم خواهیم ساخت؛ و این بار محکم‌تر، آگاه‌تر و متحدتر.»

کد مطلب 6798722
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها