به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی ارتقای کتابخانههای عمومی کشور در پی تخریب کتابخانههای عمومی کشور توسط رژیم صهیونی آمریکایی، بیانیهای صادر کرد. این بیانیه به شرح زیر است: «در پی انتشار گزارشهای رسمی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور درباره آسیبدیدگی ۵۵ کتابخانه عمومی در ۱۲ استان کشور و تخریب کامل دو کتابخانه «سیدالشهدا(ع) حسینیه اعظم زنجان» و «کتابخانه هنگ مرزی دهلران» در اثر حملات موشکی دشمن صهیونی آمریکایی، انجمن علمی ارتقای کتابخانههای عمومی کشور با عمیقترین نگرانی و تأسف، این حادثه را مصداق روشن حمله به حافظه، هویت و امنیت فرهنگی جامعه میداند. تاریخ جهان به روشنی نشان میدهد که نابودی کتابخانهها، یکی از قدیمیترین و سنگینترین جرایم علیه فرهنگ بشر است.
از سوزاندن کتابخانه اسکندریه و یورش مغول به بیتالحکمه بغداد تا حملات متعدد به مراکز فرهنگی در نقاط مختلف جهان، همواره یک حقیقت اساسی ثابت مانده است: تخریب کتابخانه، تخریب اندیشه است؛ و حمله به کتاب، حمله به آینده یک ملت. بر اساس اصول پذیرفتهشده در یونسکو، حمله به مراکز کتابخانهای در هر نقطه جهان، صرفنظر از عامل و انگیزه، مصداق روشن خشونت علیه میراث فرهنگی و اقدامی برخلاف ماده ۴ «کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات» است.
کتابخانهها صرفا ساختمان نیستند؛ آنها مخازن دانش، حافظه تاریخی، سرمایه اجتماعی و زیرساختهای توسعه فرهنگی یک جامعهاند. ضربه به آنها، ضربهای مستقیم به فرصتهای برابر آموزشی، رشد علمی نسلهای آینده و امنیت فرهنگی ملت است. انجمن علمی ارتقای کتابخانههای عمومی کشور: این اقدام ویرانگر علیه زیرساختهای فرهنگی را قویا محکوم میکند؛ آن را در زمره مصادیق «خشونت فرهنگی» و «تلاش برای خاموشی آگاهی جمعی» ارزیابی میکند؛ خواستار مستندسازی دقیق خسارات و پیگیری حقوقی آن در چارچوب قوانین بینالمللی مربوط به حفاظت از مراکز فرهنگی است؛ از همه نهادهای ملی، دانشگاهی و بینالمللی میخواهد در اقدامی فوری، این جنایات را محکوم کنند. ملتهایی که کتابخانههایشان تخریب میشود، اگر برخیزند و دوباره بسازند، دقیقا همان ملتهایی هستند که تاریخ نشان داده هرگز شکست نمیخورند.
ملت ایران، ملتی است با اراده پولادین؛ و این را با اتحاد و ایستادگی در برابر دشمن بارها اثبات کرده است، و ما کتابخانهها را باز هم خواهیم ساخت؛ و این بار محکمتر، آگاهتر و متحدتر.»
