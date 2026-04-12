به گزارش خبرنگار مهر، رنکینگ فعلی فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) یک هفته پیش به روز رسانی شده است. بر اساس این رنکینگ، نوشاد عالمیان که پیش از این به دلیل غیبت در میادین بین المللی به رده ۱۰۰ سقوط کرده و بعد از مدت ها سه رقمی شده بود، دوباره و به واسطه قرار گرفتن در جایگاه ۹۹، صاحب رنکینگ دو رقمی شده است.

در بخش مردان، بنیامین فرجی و امیرمهدی کشاورزی تنها بازیکنان ایران هستند که صعود داشته اند. بر این اساس، فرجی به عنوان دومین بازیکن برتر ایران در رده ۱۴۴ ایستاده است و کشاورزی در رده ۴۱۰ قرار گرفته است.

در بخش زنان هم ندا شهسواری کماکان صدرنشین بازیکنان ایرانی است. در این بخش، به غیر از شیما صفایی که به عنوان دومین بازیکن برتر ایران سقوط داشته، سایر نمایندگان کشورمان با صعود مواجه بوده اند.

جایگاه فعلی نمایندگان ایران در رنکینگ جهانی تنیس روی میز به این شرح است:

بخش مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۹۹ ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با یک پله صعود در رده ۱۴۴ ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن با۶ پله سقوط در رده ۱۷۸ ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۱۸۱ ایستاده است

* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۵ پله سقوط در رده ۲۴۱ ایستاده است

* امیرمهدی کشاورزی: این بازیکن با ۳ پله صعود در رده ۴۱۰ ایستاده است

بخش زنان

*ندا شهسواری: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در رده ۱۴۱ ایستاده است

* شیما صفایی: این بازیکن با یک پله سقوط در رده ۱۸۰ ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن با ۶ پله صعود در رده ۳۱۵ ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن با ۲ پله صعود در رده ۳۱۷ ایستاده است

* ستایش ایلوخانی: این بازیکن با ۴ پله صعود در رده ۴۰۵ ایستاده است

* وانیا یاوری: این بازیکن با ۶ پله صعود در رده ۴۶۴ ایستاده است