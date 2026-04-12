به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری صبح امروز یکشنبه در ستاد انتخابات کوهدشت، اظهار داشت: انتخابات از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و تلاش همه عوامل اجرایی بر برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور متمرکز شده است.
وی گفت: تمامی دستگاهها و نیروهای اجرایی برای تحقق این هدف پایکار هستند.
فرماندار کوهدشت، تصریح کرد: در سطح شهرستان ۱۰۱ شعبه اخذ رأی شهری برای برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهرها پیشبینی شده است.
ناصری، افزود: از این تعداد، ۱۰۰ شعبه بهصورت ثابت و یک شعبه بهصورت سیار فعالیت خواهد کرد.
