۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

انتخابات شورای شهر در ۱۰۱ شعبه اخذ رأی کوهدشت برگزار می‌شود

کوهدشت - فرماندار کوهدشت، گفت: انتخابات شورای اسلامی شهر در ۱۰۱ شعبه اخذ رأی این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری صبح امروز یکشنبه در ستاد انتخابات کوهدشت، اظهار داشت: انتخابات از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و تلاش همه عوامل اجرایی بر برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور متمرکز شده است.

وی گفت: تمامی دستگاه‌ها و نیروهای اجرایی برای تحقق این هدف پای‌کار هستند.

فرماندار کوهدشت، تصریح کرد: در سطح شهرستان ۱۰۱ شعبه اخذ رأی شهری برای برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهرها پیش‌بینی شده است.

ناصری، افزود: از این تعداد، ۱۰۰ شعبه به‌صورت ثابت و یک شعبه به‌صورت سیار فعالیت خواهد کرد.

