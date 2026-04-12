سامانه بارشی تا فردا در خوزستان فعال است

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پیش بینی هواشناسی استان خوزستان اظهار کرد: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تاثیر سامانه بارشی در استان است که تا اوایل روز دوشنبه سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید گاهی تندباد لحظه ای در اغلب نقاط استان به ویژه مناطق جنوبی و شمالی و مرکزی و ارتفاعات و طی روز دوشنبه در مناطق شرقی و ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: همچنین ریزش تگرگ در مناطق مستعد دور از انتظار نیست. با توجه به ماهیت فصل بهار احتمال شدت گرفتن بارش های نقطه ای نیز وجود دارد. سبزه زاری تصریح کرد: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق پیش بینی می شود. از روز سه‌شنبه تا پایان هفته شاهد جوی نسبتا پایدار همراه با افزایش دما خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته گتوند با 31.7 و دزپارت (دهدز ) با 10 درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط گزارش شده اند. در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به 31.6 و حداقل به 15.8 درجه سانتی‌گراد رسیده است.