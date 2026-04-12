۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

سامانه بارشی تا فردا در خوزستان فعال است

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان از فعال بودن سامانه بارشی در استان تا فردا دوشنبه خبر داد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پیش بینی هواشناسی استان خوزستان اظهار کرد: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تاثیر سامانه بارشی در استان است که تا اوایل روز دوشنبه سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید گاهی تندباد لحظه ای در اغلب نقاط استان به ویژه مناطق جنوبی و شمالی و مرکزی و ارتفاعات و طی روز دوشنبه در مناطق شرقی و ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: همچنین ریزش تگرگ در مناطق مستعد دور از انتظار نیست. با توجه به ماهیت فصل بهار احتمال شدت گرفتن بارش های نقطه ای نیز وجود دارد. سبزه زاری تصریح کرد: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق پیش بینی می شود. از روز سه‌شنبه تا پایان هفته شاهد جوی نسبتا پایدار همراه با افزایش دما خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته گتوند با 31.7 و دزپارت (دهدز ) با 10 درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط گزارش شده اند. در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به 31.6 و حداقل به 15.8 درجه سانتی‌گراد رسیده است.

