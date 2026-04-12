به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح یکشنبه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷ هزار و ۹۸۹ پرونده، معادل ۵۵ درصد پرونده‌های مختومه شده در شوراهای حل اختلاف، به سازش منجر شده است.

وی با بیان اینکه تقویت رویکردهای ترمیمی و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین حل اختلاف از محورهای مهم سند تحول قضایی است، افزود: این رویکرد با مشارکت مردم، صلح‌یاران و نهادهای میانجیگر، نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی ادامه داد: در چارچوب اجرای برنامه‌های عملیاتی و با جلب رضایت اولیای دم، در سال گذشته ۶ پرونده قصاص نفس در استان به صلح و سازش ختم شد و محکومان از مجازات رهایی یافتند.

عبداللهی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در این حوزه گفت: طی این مدت، پنج پویش با محوریت ترویج گذشت و بخشش در سطح استان اجرا شد که در تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه تأثیرگذار بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین ۴ هزار و ۷۱۶ پرونده و ۲۷ پرونده نزاع دسته‌جمعی در مراکز حل اختلاف استان به مصالحه ختم شده که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات انجام شده در این بخش است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۲ داور و ۲۱ میانجی‌گر دارای مجوز رسمی در استان فعالیت دارند و ارجاع محدود پرونده‌های خانواده به داوری تخصصی نیز در مرکز استان انجام می‌شود.

عبداللهی بر توسعه فرهنگ داوری و میانجیگری تأکید کرد و افزود: برای آشنایی بیشتر با این ظرفیت‌ها، همایشی تخصصی برگزار و محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها برای عموم مردم منتشر شده است.

وی همچنین از گسترش شبکه صلح‌یاران در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۵۹ صلح‌یار و ۳۷ هیئت صلح در استان فعال هستند که از ظرفیت آنان در حل و فصل اختلافات استفاده می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: صلح‌یاران توانسته‌اند بیش از ۶۷ درصد پرونده‌های قابل مصالحه ارجاعی را به سازش ختم کنند که بیانگر نقش مؤثر مشارکت‌های مردمی در این حوزه است.

عبداللهی در پایان با اشاره به نتایج اقدامات انجام شده خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، ۲۰۸ زندانی با بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.