بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان طی ۱۲ ساعت گذشته در سامانه بارشی اخیر تا کنون، اظهار داشت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۵.۶ میلی‌متر، بروجرد ۱.۳ میلی‌متر، کوهدشت ۸.۶ میلی‌متر، الیگودرز ۶.۴ میلی‌متر، پلدختر ۴.۴ میلی‌متر، دورود ۳.۹ میلی‌متر، الشتر ۱۵.۷ میلی‌متر، نورآباد ۴.۵ میلی‌متر و ازنا ۴.۵ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارندگی‌ها را در رومشکان ۱۸.۳ میلی‌متر، سراب دوره ۶.۲ میلی‌متر، معمولان ۶.۵ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۸ میلی‌متر، «سیلاخور» ۱.۶ میلی‌متر، سپیددشت ۶.۹ میلی‌متر، «ریمله» ۶.۲ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۶.۲ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در این سامانه بارشی را ۶.۸ میلی‌متر عنوان کرد.