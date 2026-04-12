۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

بهره‌برداری از ۲۶ کیلومتر محور شهرکرد-شلمزار

بهره‌برداری از ۲۶ کیلومتر محور شهرکرد-شلمزار

شهرکرد- معاون فنی و مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: از مجموع ۳۲ کیلومتر محور شهرکرد-شلمزار، تاکنون ۲۶ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ربیعی صبح یک‌شنبه در حاشیه بازدید از پروژه احداث باند دوم محور شهرکرد-شلمزار اظهار کرد: این محور یکی از محورهای پرتصادف استان بود و متأسفانه در سالیان گذشته شاهد تصادفات منجر به فوت فراوانی بودیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده افزود: از مجموع ۳۲ کیلومتر این محور، خوشبختانه تاکنون ۲۶ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده که در مجموع حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، قسمت‌های باقیمانده نیز در دست اجراست.

معاون فنی و مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به وضعیت کارگاه‌ها تصریح کرد: به طور متوسط دو کارگاه فعال داشتیم که هر کارگاه حدود ۶۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار بودند، البته در ایام مختلف این تعداد گاهی بیشتر و گاهی کمتر می‌شد.

وی تأکید کرد: توسعه استان و کشور هیچ‌گاه تعطیل نشده است، همه مردم کشورشان را دوست دارند و در توسعه کشور مشارکت دارند.

