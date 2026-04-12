فرماندار شفت: همه تمهیدات برای صیانت از آرا فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی بعد از ظهر یکشنبه در قالب دو جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات این شهرستان که با حضور دست‌اندرکاران و هیئت‌های اجرایی و نظارت برگزار شد، با تسلیت ایام و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: انتخابات طبق برنامه‌ریزی در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و همه هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده است.

وی با بیان اینکه تمامی دست‌اندرکاران ستاد انتخابات شهرستان شفت موظف به رعایت دقیق قانون هستند، افزود: باید با همکاری همه دستگاه‌ها و صیانت از آرا، زمینه حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی فراهم شود.

فرماندار شفت با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل عوامل اجرایی انتخابات تصریح کرد: همه اعضای مرتبط با امر انتخابات باید از هم‌اکنون تعیین شوند و برنامه‌های آموزشی انتخابات نیز با دقت و نظم لازم پیش از موعد برگزار گردد.

مقیمی امنیت انتخابات و بی‌طرفی در روند اجرای آن را از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و گفت: همه باید برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت گسترده مردم تلاش کنیم.