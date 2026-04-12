۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

آماده‌باش راهداری گلستان؛خسارت ۴۰۰ میلیارد تومانی در سیل اخیر

گرگان-مدیرکل راهداری گلستان از آماده‌باش کامل نیروها در آستانه بارش‌های پیش‌بینی‌شده خبر داد و گفت: سیلاب‌های اخیر بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های جاده‌ای استان خسارت وارد کرده است.

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده و جلسات مشترک با اداره کل هواشناسی، از امروز یکشنبه بارش‌های پراکنده در استان آغاز شده و از روز دوشنبه بر شدت آن افزوده می‌شود.

وی افزود: از صبح روز سه‌شنبه، سامانه بارشی جدید با قدرت بیشتری وارد استان خواهد شد و علاوه بر بارش باران، در محورهای کوهستانی و جنگلی شاهد بارش برف، مه‌گرفتگی و کاهش دید خواهیم بود.

مصدقی با تأکید بر احتمال آبگرفتگی معابر و بروز روان‌آب‌ها گفت: اوج شدت بارش‌ها از ظهر تا شب سه‌شنبه پیش‌بینی شده و این شرایط می‌تواند مخاطراتی برای تردد در محورهای مواصلاتی ایجاد کند.

مدیرکل راهداری گلستان خاطرنشان کرد: تمامی نیروهای راهداری در شهرستان‌های استان با تجهیزات کامل، شامل ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین، در حالت آماده‌باش قرار دارند و گشت‌های راهداری نیز به‌صورت مستمر در محورهای مواصلاتی فعال هستند.

وی با اشاره به تمهیدات پیشگیرانه افزود: اقدامات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب و آبگرفتگی انجام شده و در صورت بروز هرگونه مشکل، نیروها به‌سرعت وارد عمل خواهند شد.

مصدقی همچنین از خسارات قابل توجه سیلاب‌های اخیر به زیرساخت‌های جاده‌ای استان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین برآوردها، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به راه‌ها، ابنیه فنی، تأسیسات جانبی، تابلوها و دیوارهای حفاظتی وارد شده است.

وی با اشاره به زمان خروج سامانه بارشی گفت: پیش‌بینی می‌شود این سامانه روز پنجشنبه از استان خارج شود.

