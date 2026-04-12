عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده و جلسات مشترک با اداره کل هواشناسی، از امروز یکشنبه بارش‌های پراکنده در استان آغاز شده و از روز دوشنبه بر شدت آن افزوده می‌شود.

وی افزود: از صبح روز سه‌شنبه، سامانه بارشی جدید با قدرت بیشتری وارد استان خواهد شد و علاوه بر بارش باران، در محورهای کوهستانی و جنگلی شاهد بارش برف، مه‌گرفتگی و کاهش دید خواهیم بود.

مصدقی با تأکید بر احتمال آبگرفتگی معابر و بروز روان‌آب‌ها گفت: اوج شدت بارش‌ها از ظهر تا شب سه‌شنبه پیش‌بینی شده و این شرایط می‌تواند مخاطراتی برای تردد در محورهای مواصلاتی ایجاد کند.

مدیرکل راهداری گلستان خاطرنشان کرد: تمامی نیروهای راهداری در شهرستان‌های استان با تجهیزات کامل، شامل ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین، در حالت آماده‌باش قرار دارند و گشت‌های راهداری نیز به‌صورت مستمر در محورهای مواصلاتی فعال هستند.

وی با اشاره به تمهیدات پیشگیرانه افزود: اقدامات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از سیلاب و آبگرفتگی انجام شده و در صورت بروز هرگونه مشکل، نیروها به‌سرعت وارد عمل خواهند شد.

مصدقی همچنین از خسارات قابل توجه سیلاب‌های اخیر به زیرساخت‌های جاده‌ای استان خبر داد و گفت: بر اساس آخرین برآوردها، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به راه‌ها، ابنیه فنی، تأسیسات جانبی، تابلوها و دیوارهای حفاظتی وارد شده است.

وی با اشاره به زمان خروج سامانه بارشی گفت: پیش‌بینی می‌شود این سامانه روز پنجشنبه از استان خارج شود.