۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

محمد گلریز: خون رهبر شهید، انقلاب اسلامی را تضمین کرد

خواننده موسیقی انقلاب با اشاره به فقدان جانگداز رهبر شهید از سرافرازی ملت ایران در جنگ رمضان گفت.

محمد گلریز خواننده موسیقی ایرانی در حاشیه برگزاری ویژه برنامه چهلمین روز شهادت امام شهید به خبرنگار مهر گفت: بی تردید قلب ما از شهادت رهبر انقلاب اسلامی آزرده خاطر است. اما همه می دانیم آرزوی ایشان شهادت بود بنابراین بنده به سهم خود یاد این شهید بزرگوار را گرامی می دارم.

وی افزود: این درست که ما از شهادت یک رهبر بی نظیر در دنیا متاثر هستیم اما من بر این باورم خون رهبر شهید تضمین کننده انقلاب اسلامی است.

گلریز با اشاره به حضور پرشور هم وطنان در کف خیابان ها تصریح کرد: هر شب که مردم عزیزمان را در خیابان ها می بینم واقعا اشک شوقم سرازیر می شود که مردم این چنین با اتحاد، هم دلی و بصیرت پیروزی انقلاب اسلامی در این بزنگاه تاریخی را نوید می دهند.

وی در پایان یادآور شد: همان طور که قبلا هم گفتم بعد از پیروزی در این میدان، سرود «خجسته باد این پیروزی» را به یاد رهبر شهید و تمامی شهدای گرانقدر کشور عزیزمان در حضور مردم می‌خوانم.

