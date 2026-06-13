به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه جامع صورتهای مالی «صورا» این سامانه را اقدامی رو به جلو در مسیر شفافیت و ساماندهی اطلاعات مالی کشور عنوان کرد.
وی با قدردانی از نمایندگان مجلس برای فراهم ساختن بستر قانونی راهاندازی این سامانه و همچنین تلاشهای پیشین در وزارت اقتصاد اظهار داشت: این اقدام، کاری با سابقه بر زمین ماندن است که پس از سالها تلاش به سرانجام رسیده است.
مدنیزاده همچنین از مجموعه وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور که اجرای این طرح را پس از مدتی وقفه به سرانجام رساندند، تقدیر کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر روند فعالیتهای دولت افزود: جنگها معمولاً باعث میشوند بسیاری از فعالیتها، بهویژه در بخش دولتی، به سمت اقدامات روزمره و دفع مسائل فوری سوق پیدا کند و از مسیر برنامههای بلندمدت فاصله بگیرد.
وی ادامه داد: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم در سه جنگ اخیر، ضمن مدیریت امور جاری، نگاه و جهتگیری بلندمدت خود را حفظ کنیم و راهاندازی این سامانه که در فضای پس از جنگ انجام شد، نمادی از همین رویکرد است.
مدنیزاده با اشاره به نقش مردم، میدان و دولت در عبور از شرایط جنگی تصریح کرد: در طول جنگ ۴۰ روزه، دوره آتشبس و شرایط محاصره، مثلث مردم، میدان و دولت شکل گرفت و همین همافزایی موجب شد اقدامات مؤثری در میدان انجام شود.
وی افزود: صبر و مقاومت مردم دو بعد مهم داشت؛ نخست حضور در صحنه و خالی نکردن میدانهای اقتصادی و اجتماعی شهرها و دوم درک عمیق از نقش دولت در مدیریت شرایط دشوار.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: با وجود گرانیها و فشارهای اقتصادی، کالاهای مورد نیاز مردم تأمین شد و چرخ اقتصاد کشور به حرکت خود ادامه داد.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: هرچند برخی تلاش میکنند در رسانهها القا کنند که اقتصاد ارتباطی با جنگ ندارد، اما واقعیت این است که جنگ آثار اقتصادی خود را به همراه دارد؛ با این حال تلاشهای شبانهروزی دولت و مجموعه وزارت اقتصاد برای تسهیل شرایط ادامه دارد.
وی در ادامه با اشاره به خسارات وارد شده به برخی صنایع بزرگ کشور گفت: در جریان جنگ، صنایعی مانند فولاد، گاز و پتروشیمی نیز آسیب دیدند، اما با همراهی مردم و تلاش دستگاههای اجرایی، اقتصاد کشور همچنان در حال حرکت است.
نظر شما