اطلاعیه افت فشار آب در شرق کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای از بروز اختلال موقت در تأمین آب برخی مناطق شهر خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، به دلیل بروز شکستگی در خط انتقال آب سراب قنبر، احتمال کاهش فشار یا قطع آب در مناطق مرتفع واقع در شرق خیابان سراب وجود دارد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: عملیات تعمیر و رفع مشکل در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود این اختلال تا پایان روز جاری برطرف شود.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ضمن عذرخواهی از شهروندان ساکن در این مناطق، خواستار همکاری آنان در مدیریت مصرف آب شد.

در این اطلاعیه تأکید شده است: مشترکان با پرهیز از مصارف غیرضروری و صرفه‌جویی در مصرف، می‌توانند در تسریع روند خدمات‌رسانی و کاهش تبعات این مشکل نقش مؤثری ایفا سکنند