۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۱

«دوره بهت» امروز زمینه‌ساز حرکت‌های بزرگ است؛ مردم نقش پیشرو دارند

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با پیشرو دانستن مردم در این زمانه از نقش و رسالت هنرمندان گفت.

محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و رئیس هیئت رئیسه خانه سینما در حاشیه آئین «امین امت ایران» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فکر می‌کنم در مرحله نخست باید دریافت‌هایمان را به روز کنیم؛ امروز با مقاطع دیگر و حتی با یک ماه پیش متفاوت است. من این وضعیت را «دوره بهت» می‌نامم، البته این بهت دوره‌ای است که می‌تواند زمینه‌ساز حرکت‌های بزرگ نیز بشود.

وی ادامه داد: اتفاقی که دارد رخ می‌دهد با خیلی از زمان‌های دیگر تفاوت‌های بسیاری دارد. وفاقی که ایجاد شده، مردمانی که با گرایش‌های مختلف دست به دست هم می‌دهند و نقش پرچم، همگی نکات ارزشمندی است. در طول سال‌ها تلاش شده بود تا به این نقطه برسیم و بااینکه نشدنی به نظر می‌رسید اما رسیدیم.

مدیرعامل خانه هنرمندان با اشاره به تغییرات بزرگی که در حال رخ دادن است، عنوان کرد: حتی شکل دنیا هم درحال دگرگونی است و نوع نگرش بسیاری از کشورها در نسبت با قدرت‌های بزرگ در حال تغییر است.

عسگرپور در پایان متذکر شد: به همین دلیل فکر می‌کنم که هنرمندان برای آنکه نقش پیشرو داشته باشند - چراکه فکر می‌کنم الان در زمانی هستیم که نقش پیشرو با مردم است - باید بتوانند دریافت‌های خویش را به روز کنند و آن موقع نقش پیشروی خود را پیدا کنند.

