پیراهن اصلی بر تن تراکتور مقابل شباب الاهلی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی دیدار تیم های فوتبال تراکتور ایران و شباب‌الاهلی امارات در مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا ظهر امروز دوشنبه ۲۴ فروردین در شهر جده عربستان برگزار شد.

بر این اساس، تراکتور با لباس یکدست قرمز و شباب‌الاهلی با لباس سفید به میدان خواهند رفت.

شایان ذکر است دیدار تراکتور و شباب الاهلی عربستان از ساعت ۱۸:۱۵ فردا سه شنبه در یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا برگزار می شود.

با توجه به جنگ منطقه ای اخیر در خاور میانه، AFC تصمیم گرفت بازی ها به طور متمرکز در عربستان برگزار شود. «آراکی یوسوکه» قضاوت دیدار شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران در لیگ نخبگان آسیا را برعهده خواهد داشت.