به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجاییان، مدیرعامل باشگاه آلومینیوم، پس از پایان نشست مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری با مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، در خصوص وضعیت ازسرگیری رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: شرایط خاص کشور و وقوع جنگ باعث شد فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ طی دو نوبت باشگاهها را برای بررسی این موضوع دور هم جمع کنند که این اقدام را باید به فال نیک گرفت. در واقع این رویکرد فدراسیون قابل تقدیر است که در مسیر تصمیمسازی، نظرات باشگاهها را نیز جویا شد.
وی ادامه داد: در ابتدای جلسه که حدود چهار ساعت به طول انجامید، طرحهای مختلفی مطرح شد تا لیگ فوتبال ایران، چه در سطح لیگ برتر و چه در لیگ دسته اول، دچار خدشه نشود و برگزاری آن نیز از نظر قانونی با مشکلی مواجه نشود. همچنین موضوع نحوه معرفی نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی نیز مورد بحث قرار گرفت.
مدیرعامل آلومینیوم خاطرنشان کرد: هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده و مقرر شده است مهدی تاج با وزارت ورزش و جوانان هماهنگیهای لازم را انجام دهد تا در نهایت جمعبندی نهایی به نفع فوتبال کشور صورت گیرد و تکلیف تیمهای حاضر در لیگ نخبگان آسیا مشخص شود.
رجاییان با اشاره به پیشنهادات مطرحشده در جلسه گفت: یکی از پیشنهادات این بود که لیگ در همین شرایط «فریز» شود و تیمهای بالای جدول به عنوان نمایندگان معرفی شوند که این موضوع با مخالفت برخی باشگاهها مواجه شد. پیشنهاد دیگر برگزاری مسابقات در همین بازه زمانی کوتاه تا پیش از مهلت معرفی نمایندگان بود که به اعتقاد من بسیار سخت و پیچیده است و میتواند هم به تیم ملی و هم به باشگاهها آسیب وارد کند و حتی خطر مصدومیت بازیکنان را افزایش دهد.
وی افزود: گزینه سوم این بود که فدراسیون فوتبال با باشگاههای مدعی به جمعبندی برسد و نمایندگان را مشخص کند و ادامه مسابقات لیگ نیز به بعد از جام جهانی موکول شود که در نهایت جمعبندی جلسه نیز به این سمت پیش رفت.
مدیرعامل آلومینیوم با اشاره به شرایط خاص برخی باشگاهها اظهار داشت: بسیاری از باشگاهها از شرایط اخیر آسیب دیدهاند. به عنوان مثال، مجموعه صنعتی مرتبط با باشگاه آلومینیوم مورد تهدید و حمله قرار گرفته و یکی از شرکتهای اصلی حامی مالی ما که سالها از باشگاه حمایت میکرد، دچار خسارت جدی شده است. این شرایط برای سایر صنایع بزرگ و باشگاههای وابسته به آنها مانند فولاد مبارکه سپاهان، فولاد خوزستان و دیگر مجموعههای صنعتی نیز وجود دارد و در آینده فوتبال ایران را با چالشهایی مواجه خواهد کرد.
رجاییان تصریح کرد: طبیعی است که هر باشگاه با توجه به شرایط خود تصمیمگیری میکند؛ بهعنوان مثال در پرسپولیس، آقای حدادی بیشتر به دغدغه هواداران توجه دارد و در استقلال نیز شرایط مشابهی حاکم است. ما هم در آلومینیوم با توجه به شرایط سهامداران و حامیان مالی خود تصمیمگیری میکنیم.
وی در پایان گفت: در ابتدای جلسه حتی این موضوع مطرح شد که مسابقات بهطور کامل متوقف شود و لیگ فصل آینده با ۱۸ تیم برگزار شود، اما در نهایت جمعبندی بر این شد که رقابتهای لیگ برتر پس از جام جهانی از سر گرفته شود.
