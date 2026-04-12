آمادگی هیئت فوتبال استان تهران برای برگزاری متمرکز لیگ برتر در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه هیئت فوتبال استان تهران، میرشاد ماجدی د درباره احتمال برگزاری متمرکز رقابت های لیگ برتر در تهران گفت: هیئت های فوتبال همگی زیرمجموعه فدراسیون فوتبال هستند و در نهایت، مرجع تصمیم گیری در خصوص برگزاری مسابقات کشوری فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال است. هیات ها در واقع بازوهای اجرایی این مجموعه ها محسوب می شوند.

او در ادامه درباره نقش هیات فوتبال استان تهران در صورت انتخاب این شهر به عنوان میزبان مسابقات افزود: «من می توانم اینجا قول بدهم که اگر تصمیم بر برگزاری مسابقات به صورت متمرکز در تهران باشد، ما درهیات فوتبال استان تهران با تمام توان و به صورت صددرصدی در کنار فدراسیون و سازمان لیگ خواهیم بود تا مسابقات به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

رئیس هیئت فوتبال استان تهران درباره وضعیت موافقت یا مخالفت باشگاه ها تا پیش از برگزاری نشست امروز نیز اظهار داشت: طبق مستنداتی که پیش تر از رسانه ها داشتم، ۱۲ تیم اعلام کرده اند که علاقه ای به این مدل برگزاری ندارند و چهار تیم هم موافق هستند که مسابقات برگزار شود. به نظر من، درست است که باشگاه ها نقش اصلی را دارند، اما در چنین شرایطی نیاز به یک تصمیم مدیریتی صریح و قاطع از سوی مسئولان مربوطه داریم.

ماجدی همچنین به وضعیت زیرساخت ها اشاره کرد و گفت: از نظر زیرساختی، شرایط برای برگزاری مسابقات دربرخی ورزشگاه های استان تهران مهیا است. اخیرا در اداره کل تربیت بدنی استان تهران حضور داشتم و طبق گزارش ها، در سطح کشور حدود ۲۳۰ مجموعه ورزشی مورد آسیب قرار گرفته که سهم استان تهران چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از این تعداد است. برخی از این زمین ها، به ویژه در رده های پایه، دچار تخریب شده اند. اما اگر دستور بر برگزاری مسابقات کشوری باشد، همان طور که گفتم با تمام قوا کارهای اجرایی را انجام خواهیم داد. برگزاری مسابقات منوط به درنظر گرفتن همه جوانب است که مطمئنم مسئولان نیز همه موارد را لحاظ خواهند کرد.





ماجدی در پایان تأکید کرد: « تصمیم گیری نهایی درباره برگزاری مسابقات لیگ برتر در حوزه اختیارات هیات فوتبال استان تهران نیست و ما مجری مصویات هستیم. در نهایت، با توجه به شرایط فعلی، باید تصمیمی گرفته شود که منافع فوتبال به خصوص تیم ملی کشورمان و باشگاه و هواداران در نظر گرفته شود که مطمئنم همین هم خواهد شد.»