به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان بینالمللی در این بیانیه فاش کرد که آنچه از اکتبر گذشته تحت عنوان «آتشبس» اجرا شده، در پایان دادن به رنج مردم غزه کاملا ناکام بوده است. طبق آمار این سازمان، از آن تاریخ تاکنون دستکم ۷۳۳ نفر شهید و یک هزار و ۹۱۳ نفر دیگر مجروح شدهاند.
تیمهای پزشکی این سازمان گزارش دادهاند که بیش از ۴۰ هزار مورد پانسمان برای جراحات ناشی از خشونتهای شدید (شامل شلیک مستقیم گلوله و انفجار) انجام دادهاند. همچنین تأکید شده است که بیش از ۶۰ درصد مراجعان به کلینیکهای این سازمان در شهر غزه، دچار جراحاتی هستند که مستقیما در اثر حملات نظامی ایجاد شده است.
کلیر سان فیلیپو مدیر فوریتهای این سازمان در این رابطه گفت: «اشغالگران با محدودیتهای هدفمند در ورود کمکها و لغو ثبتنام ۳۷ سازمان امدادی بینالمللی، به دنبال نابودی کامل شرایط زندگی در غزه هستند.»
وی افزود که این سازمان از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۶) حتی اجازه ورود یک محموله تجهیزات پزشکی را نیز نداشته است.
گزارش مذکور اشاره دارد که نظام سلامت غزه با یک خفقان هدفمند و برنامه ریزی شده روبرو است. در حال حاضر بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ بیمار از جمله چهار هزار کودک نیاز فوری به تخلیه پزشکی دارند، اما مقامات صهیونیست از خروج آنها جلوگیری میکنند. همچنین به دلیل آوارگی اجباری ۹۰ درصد ساکنان و ازدحام بیش از حد، بیماریهای پوستی، گوارشی و تنفسی به شدت شیوع یافته است.
در بخش میدانی، پزشکان بدون مرز فاش کرد که ارتش رژیم صهیونیستی با ایجاد وضعیتی موسوم به خط زرد، عملاً نوار غزه را تقسیم کرده و فلسطینیان را در تنها ۴۲ درصد از اراضی ویران شده محصور کرده است. مناطق پیرامون این خط به منطقه کشتار تبدیل شده که به طور مداوم تحت آتش سنگین هوایی، توپخانهای و ناوچههای جنگی قرار دارد.
این سازمان در پایان از جامعه بینالمللی و کشورهای عربی خواست تا با اعمال فشارهای سیاسی، رژیم صهیونیستی را به عنوان یک نیروی اشغالگر مجبور به محافظت از غیرنظامیان، احیای شرایط زندگی انسانی و اجازه ورود بدون قید و شرط کمکهای پزشکی و بشردوستانه کنند.
