جان برنان: ترامپ باید برکنار شود؛ او مشکل عقلی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین به نقل از «جان برنان» رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گزارش داد: ترامپ باید برکنار شود و متمم ۲۵ قانون اساسی به طور خاص برای او نوشته شده است.

وی اضافه کرد: ترامپ اظهارات بی‌ملاحظه‌ای در مورد نابودی تمدن ایران بیان کرد. او به صورت آشکارا و واضحی اختلال ذهنی و عقلی دارد.

برنان پیشتر نیز گفته بود: حمله به ایران اشتباهی به شدت بد و هم‌ سطح با حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ است. فکر می‌ کنم این دومین بار در این قرن است که آمریکا در زمینه دخالت در درگیری‌ های خاورمیانه (غرب آسیا) اشتباه بسیار بدی مرتکب شده است. اولین بار در سال ۲۰۰۳ بود که ما به عراق حمله کردیم و این حمله سال‌ ها و سال‌ ها هرج و مرج، خشونت و تروریسم را به دنبال داشت. این حمله منجر به تولد داعش شد و ما تازه بیش از ۲۰ سال است که از آن سردرگمی و هرج و مرج رنج می‌ بریم.