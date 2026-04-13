۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۰۹

جان برنان: ترامپ باید برکنار شود؛ او مشکل عقلی دارد

رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خواهان برکناری ترامپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین به نقل از «جان برنان» رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گزارش داد: ترامپ باید برکنار شود و متمم ۲۵ قانون اساسی به طور خاص برای او نوشته شده است.

وی اضافه کرد: ترامپ اظهارات بی‌ملاحظه‌ای در مورد نابودی تمدن ایران بیان کرد. او به صورت آشکارا و واضحی اختلال ذهنی و عقلی دارد.

برنان پیشتر نیز گفته بود: حمله به ایران اشتباهی به شدت بد و هم‌ سطح با حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ است. فکر می‌ کنم این دومین بار در این قرن است که آمریکا در زمینه دخالت در درگیری‌ های خاورمیانه (غرب آسیا) اشتباه بسیار بدی مرتکب شده است. اولین بار در سال ۲۰۰۳ بود که ما به عراق حمله کردیم و این حمله سال‌ ها و سال‌ ها هرج و مرج، خشونت و تروریسم را به دنبال داشت. این حمله منجر به تولد داعش شد و ما تازه بیش از ۲۰ سال است که از آن سردرگمی و هرج و مرج رنج می‌ بریم.

    • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      بی شک همه کاملا موافق هستن که ترامپ روان پریش مردم آزار باید برکناربشه
    • IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      برگی دیگر از دموکراسی نهایت آزادیه مقام پیشین اینطوری انتقاد میکنه
    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است. منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد.
    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      دقیقا ترامپ مشکل عقلی داره، چه عجب! یکی تو امریکا پیدا شد ک یه کلمه حرف حساب بزنه

