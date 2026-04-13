  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

افتتاح ۳۹۶ واحد مسکونی در شهرستان کیار 

افتتاح ۳۹۶ واحد مسکونی در شهرستان کیار 

شهرکرد- سرپرست بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری گفت: به مناسبت گرامیداشت دهه حساب ۱۰۰ امام (ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تعداد ۳۹۶ واحد مسکونی در شهرستان کیار افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شهبازی گفت: در شهرستان کیار تاکنون ۷ هزار و ۷۳۰ فقره تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی به متقاضیان ارائه شده است.

وی افزود: تعداد ۳۹۶ واحد در سال گذشته احداث که به مناسبت دهه حساب ۱۰۰ افتتاح شدند.

شهبازی گفت: مبلغ تسهیلات این واحدها هرکدام ۴ میلیارد ریال بوده که با همکاری بانک های عامل پرداخت شده است.

سرپرست بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تا کنون ۷۰ درصد واحدهای مسکن روستایی شهرستان مقاوم سازی شده و در راستای مقاوم سازی مابقی واحد های مسکونی این نهاد آمادگی کامل دارد تا به متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند.

کد مطلب 6799645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها