افتتاح ۳۹۶ واحد مسکونی در شهرستان کیار 

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شهبازی گفت: در شهرستان کیار تاکنون ۷ هزار و ۷۳۰ فقره تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی به متقاضیان ارائه شده است.

وی افزود: تعداد ۳۹۶ واحد در سال گذشته احداث که به مناسبت دهه حساب ۱۰۰ افتتاح شدند.

شهبازی گفت: مبلغ تسهیلات این واحدها هرکدام ۴ میلیارد ریال بوده که با همکاری بانک های عامل پرداخت شده است.

سرپرست بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تا کنون ۷۰ درصد واحدهای مسکن روستایی شهرستان مقاوم سازی شده و در راستای مقاوم سازی مابقی واحد های مسکونی این نهاد آمادگی کامل دارد تا به متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند.